В окупованому Криму зафіксували техніку "ядерного" управління міноборони РФ, - Радіо Свобода
У тимчасово окупованому Криму помітили пересування військових вантажівок із номерами 12-го головного управління міноборони Росії - займаються обслуговуванням ядерних боєприпасів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з повідомленнями, відповідні вантажівки були помічені, зокрема, на дорогах Керчі й Керченського півострова.
"Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12-го управління позначають кодом 39", - йдеться у повідомленні.
Як інформують, дванадцяте головне управління міноборони РФ займається зберіганням, експлуатацією й обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.
- У пʼятницю, 16 серпня, російська пропаганда почала просувати наратив, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. У ЦПД заявили, що РФ може готувати теракт з ядерною провокацією.
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