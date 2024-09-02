В окупованому Криму зафіксували техніку "ядерного" управління міноборони РФ, - Радіо Свобода

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленнями, відповідні вантажівки були помічені, зокрема, на дорогах Керчі й Керченського півострова.

"Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12-го управління позначають кодом 39", - йдеться у повідомленні.

Як інформують, дванадцяте головне управління міноборони РФ займається зберіганням, експлуатацією й обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.