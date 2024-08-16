В останній політ провели найбільш ефективного бомбардувальника тактичної авіації Олександра Мигулю

Про це повідомляє Андрій Сніжко.

Олександр Мигуля загинув 12 серпня при виконанні бойового завдання на сході України. Мав на рахунку понад 160 бойових вильотів і понад 450 годин, проведених у небі.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Як розповідав сам Олександр Мигуля в одному з інтерв’ю ще у студентські роки, професію військового льотчика обрав під впливом порад дідуся, який сам хотів стати авіатором, але не зміг. Онук повністю перевершив дідові сподівання, успішно завершивши Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Харківській національний університет Повітряних сил. Після чого в 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" дослужився до посади командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї та звання капітана. На момент виконання останнього завдання в небі йому було 27 років.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Навесні 2022 року капітан Мигуля, вже з легендарними побратимами – Героєм України, полковником В’ячеславом Єрком і полковником Валентином Коренчуком Бджолярем – виводять свої винищувачі з-під ракетного удару ворога по аеродрому у Василькові на безпечні запасні локації. Після чого беруться методично винищувати російські літаки та вертольоти в небі над Києвом та стратегічними об’єктами Центральної України, навіть попри кількісну і якісну перевагу агресора. Саме в цей час виникає легенда про "Привида Києва", засновником якої був зокрема Сашко.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Після переможної битви за Київ тактична авіація стає на захист неба вільної України від ракетно-дронових атак. Поза тим здійснює рейди на прикриття Сухопутних сил ЗСУ на Сході.

Капітан Олександр Мигуля спромігся збити низку ворожих ракет та безпілотників, але найбільше проявив себе у ракетно-бомбових ударах. Зокрема, і на гранично малих висотах. Здійснив понад 160 бойових вильотів на ворожі позиції. Кожен з яких супроводжувався високоточними ударами по штабах супротивника, скупченню живої сили та техніки. Загалом мав понад 450 годин бойового нальоту. Як зазначили в 40 бригаді тактичної авіації, такі льотні показники – своєрідний рекорд.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

"Звісно, він збивав і крилаті ракети, але показав найвищу майстерність у бомберській справі. За це отримав в льотному колективі прізвисько Мігель-бомбер. Постійно "працював" на Сході. Врятував тисячі життів нашої піхоти. Кацапи дуже його боялися", – розповідають льотчики-побратими загиблого.

Речник Повітряних сил ЗСУ 2018-2024 років Юрій Ігнат повідомив, що капітан Олександр Мигуля одним із перших українських пілотів опанував застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

"Тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків. Аби успішно виконати бойове завдання українським пілотам доводиться підходити близько до ворожих ППО та винищувачів, застосовувати складні тактичні прийоми. Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці – інколи маємо гіркі втрати…" – написав Юрій Ігнат на своїй facebook-сторінці.

Фото: 40-ва бригада тактичної авіації ПС ЗСУ

Капітан Олександр Мигуля за свої бойові звитяги був нагороджений державними орденами "За мужність" II та III ступеня. Поза тим командування ініціює подання Олександра Мигулі на Героя України (посмертно).