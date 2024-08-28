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За минулий рік понад 20 тис. громадян України виїхало з окупованого Криму, - активісти

Світлана Кравченко
28 серпня, 2024 середа
08:39
Війна з Росією Чорне море, Крим

Протягом минулого 2023 року кількість українців, яким вдалося виїхати з території тимчасово окупованого Криму, сягнула 20 тисяч

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Про це "Крим.Реалії" розповіли у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea. 

"За минулі 12 місяців міграційний потік із Криму становив понад 20 тисяч громадян України", - заявили активісти. 

За їхніми словами, вони використовують різні джерела інформації для своїх висновків. 

Водночас офіційна російська статистика показує позитивне міграційне сальдо по Криму близько 2000 осіб, але це переважно трудові мігранти і жителі сусідньої Росії, які продовжують переїжджати до Криму. 

Активісти наголошують, що кримчани – громадяни України - масово залишають окупований півострів.  

"Як результат, у новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тисяч учнів менше, ніж торік. Тільки на сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тис. будинків та 33 тис. квартир. Причини очевидні – в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації кримчани, які мають громадянство України, вважають за краще шукати для себе кращої частки за межами Криму", - розповіли кримські активісти #LiberateCrimea. 

Вони також додали, що продовжується масова міграція з Криму корінного населення – кримських татар. 

"На жаль, кримські татари залишають Крим у чутливих для кримськотатарської спільноти масштабах - йдеться про тисячі людей. Багато хто їде до Німеччини, Туреччини, наприклад, чверть усіх заявників, які звертаються до Генерального консульства України у Стамбулі для отримання українських документів приїжджають із Криму", – зазначили у кримському відділенні #LiberateCrimea.  

За їхніми даними, за останні два з половиною роки через пов'язану з Росією повномасштабну війну проти України діаспори кримських татар у деяких країнах Європи зросли в рази. 

  • Нещодавно в окупованому Криму російська федеральна служба безпеки заявила, що затримала трьох людей, які нібито є агентами української воєнної розвідки. 
Теги:
Суспільство
Україна
Крим
окуповані території
окупанти
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