Визначні місця України: дивовижні локації, які ви маєте відвідати

України багата архітектурними пам'ятками, природними ландшафтами та культурними об'єктами, що мають свою власну неповторну історію. Вони заповнюють кожен куточок нашої багатогранної країни.

Дізнаємося про ті неповторні місця, які втілюють красу та дух України через призму визначних об'єктів. Від Карпатських вершин до узбережжя Чорного моря — кожне місце розкриває сторінку унікальної історії нашої батьківщини.

Острів Хортиця

Острів Хортиця — це неперевершена природна та історична перлина, що розташована на річці Дніпро в межах Запорізької області. Острів має загальну площу близько 2360 гектарів та є символом українського козацтва. Він довго служив важливим козацьким центром, був місцем формування та тренування військ запорізьких.

На острові проводилися розкопки, які виявили археологічні скарби, що свідчать про населення території ще з доісторичних часів. Знахідки включають артефакти від доби енеоліту, тобто 5 тис. до н.е. Хортиця має прекрасні природні пейзажі, включаючи ліси та пляжі на березі Дніпра. Це ідеальне місце для прогулянок, велосипедних поїздок та водних видів спорту. Крім того, тут розташований Національний музей історії запорозького козацтва, де можна побачити численні пам'ятки, присвячені козацькому минулому.

Загалом, острів Хортиця вражає своєю красою, історією та можливостями для відпочинку і навчання. До того ж він чудово інтегрований в структуру Запоріжжя, тому туди досить легко потрапити.

Фото: rada.zp.ua

Олешківські піски

"Олешківські піски" - це унікальний природний заповідник, друга по площі найбільша піщана пустеля у Європі, що розташована у Херсонській області на півдні України. Ця природна піщана дюна простяглась на площі більше 1600 квадратних кілометрів.

Піски вражають своєю красою і неповторністю ландшафту: безкрайні відкриті простори засипані піском, які динамічно перетворюються під впливом вітру, створюючи унікальні пейзажі. Ця територія відома своєю унікальною флорою і фауною, а також являє собою важливу зупинку для мігруючих птахів. З 2010 року "Олешківські піски" офіційно отримали статус національного природного парку, спрямованого на збереження та підтримку екологічних особливостей території.

Пустелю, або її краще називати напівпустелею, умовно можна розділити на 7 частин, які мають свої природні та кліматичні особливості. "Олешківські піски" приваблюють не лише природною красою, а й можливістю активного відпочинку на природі та екскурсій.

Фото: travel-guide.in.ua

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна

Асканія-Нова - це державний біосферний заповідник, розташований у Херсонській області на півдні України, займає близько 33 гектарів площі. Унікальне місце, яке зберігає різноманітність природи степової зони та є домом для багатьох видів рослин і тварин.

На території заповідника проживає багато видів диких тварин, таких як антилопи, зебри, тури, коні та інші види, які роблять це місце ідеальним для екологічного туризму та спостереження за дикою природою.

Заповідник пропонує відвідувачам різноманітні екскурсії, які дозволяють побачити природні багатства та відчути атмосферу цього унікального місця. "Асканія-Нова" є центром наукових досліджень у сферах екології, ботаніки та зоології. Тут працюють вчені, які вивчають природні процеси та розробляють стратегії збереження біорізноманіття.

Фото: УНІАН

Лемурійське озеро

Лемурійське озеро відоме як "рожеве озеро" або херсонське «Мертве море» є одним із природних див Херсонської області, що розташовано біля села Григорівка. При огляді карти для виявлення місцезнаходження рожевого озера помітно, що поруч розташована велика водойма - Сиваш. Їх розділяє тонка смуга суходолу.

Озеро вражає своїм рожевим кольором води, який утворюється завдяки великій кількості специфічних видів водоростей Дуналіелла та бактерій. Це природне явище, тому відтінок може змінюватися в залежності від умов середовища. Не менш важливо, що озеро відноситься до солоних водойм, адже містить велику кількість мінералів та солей. Тому за корисними властивостями і солоністю його часто порівнюють із Мертвим морем в Ізраїлі. Озеро є важливим в екологічному аспекті, як унікальний природний об'єкт.

Рожеве озеро стало популярним місцем для туристів і фотографів, які приїжджають, щоб насолодитися природньою красою цього об'єкта та зробити унікальні фотознімки.

Фото: Istockphoto

Аккерманська фортеця

Аккерманська фортеця, також відома як Білгород-Дністровська, розташована в однойменному місті Білгород-Дністровськ (античне місто Тіра) на півдні України. Фортеця має давню історію, відзначаючись впливом різних епох, таких як римська, візантійська та османська. Її архітектурний стиль поєднує різноманітні елементи та вражаючу систему оборонних стін і веж протяжністю 2.5 кілометри, займає площу майже 9 гектарів. Розташування фортеці на високому пагорбі над Дністровським лиманом давало їй стратегічну перевагу в історичних конфліктах.

Фортеця грала важливу роль в історії регіону, функціонуючи як ключовий об'єкт оборони та адміністративний центр, зокрема під час османського володарювання. Сьогодні вона є туристичною атракцією та об'єктом культурної спадщини України, приваблюючи відвідувачів своєю величчю та красою.

Якщо ви підете на екскурсію, тоді зможете отримати багато інформації про залишені турками скарби, почуєте цікаві історії та перекази щодо фортеці, побачите стародавню зброю. Також вам розповідатимуть про відомих осіб, які відвідували ці місця: Леся Українка, І. Нечуй-Левицький, А. Міцкевич та інші.

Фото: Білгород-Дністровська районна державна адміністрація

Одеські катакомби

Унікальна підземна мережа, розташована під Одесою. Ця система підземних тунелів та проходів виникла під час будівництва міста в XIX-XX столітті. Її використовувались для видобутку будівельних матеріалів, зокрема, каменю-черепашнику. Пізніше, під час війни, катакомби стали притулком для біженців та місцем проведення революційних зборів.

Підземна система Одеських катакомб вражає своїм розмаїттям та розміром – загальна їх протяжність становить понад 3000 км. Щоб зрозуміти масштаби, слід зазначити, що Паризькі катакомби мають максимальну протяжність у 300 км, тоді як Римські - лише 150-170 км.

Підземелля приваблюють туристів з усього світу. Екскурсії в підземний світ надають можливість дізнатися більше про історію та архітектуру цього унікального об'єкта та відчути неповторну атмосферу. Однак, не ризикуйте життям і ніколи не спускайтеся в катакомби без супроводу кваліфікованого екскурсовода.

Фото: bodo

Печера "Оптимістична"

Печера "Оптимістична" знаходиться в Тернопільській області та вважається найдовшою гіпсовою печерою у всьому світі, тому її навіть занесли до Книги рекордів Гіннеса. Довжина ходів достеменно невідома, сьогодні говорять про цифри 213-267 км, хоча дослідники зазначають, що вивчено близько 15% ходів.

В підземному світі цього унікального місця панує захоплива атмосфера, яку неможливо передати за допомогою фотографій. Екскурсійні бюро пропонують різні рівні складності маршрутів - від звичайних пізнавальних до більш екстремальних. Більше дізнатися про них можна в Інтернеті, щоб обрати найкращий варіант для своєї подорожі.

Під час екскурсії туристи матимуть змогу добре роздивлятися гіпсові кристали різноманітних форм, розмірів та кольорів. Це видовище стає особливо заворожуючим при світлі ліхтариків, коли кристали починають переливатись, світяться та ніби змінюють свою форму.

Фото: Travels-ukraine

Національний дендрологічний парк «Софіївка»

Національний дендрологічний парк "Софіївка" — це один з найкращих прикладів паркового мистецтва та ландшафтного дизайну в Україні площею 179.6 гектарів. Розташований у місті Умань, Черкаська область, цей парк приваблює відвідувачів своєю красою, різноманіттям рослинного світу та історією.

Парк був заснований у 1796 році магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким, власником Уманського маєтку, який назвав його на честь своєї дружини Софії. Цей об'єкт є одним з найстаріших парків України.

Парк "Софіївка" славиться своїм унікальним ландшафтним дизайном. Тут зустрічаються елементи англійського садового мистецтва, стилізовані фігури, газони, водойми та архітектурні композиції. Природний об'єкт є справжнім скарбом для ботаніків та любителів рослин. Тут представлені різноманітні дерева, кущі та квіткові композиції з усіх куточків світу. Однією з визначних особливостей парку є те, що він закладений навколо річки Кам'янка, а по руслу влаштовані каскади, водоспади, ставки, водограї, що створюють неперевершені краєвиди.

Фото: happy-way.com

Бакота

Затоплене село Бакота - це чарівне місце, що розташоване майже в 50 км від Кам’янця-Подільського в Хмельницькій області. Перші відомості про Бакоту датуються 1024 роком в літописах, але розкопки вказують на наявність поселень язичників на цих територіях значно раніше. У першій половині XIII століття Бакота вважалась столицею Пониззя, яке входило до складу Галицько-Волинського князівства. Проте її стрімкий розвиток припинився, коли монголо-татари захопили ці землі. А при радянські владі, внаслідок будівництва Дністровського гідровузла 1981 року, Бакота була виключена з облікових даних, місцевих жителів відселили і село пішло під воду.

Сучасною Бакотою є територія на березі Дністра, що входить до національного природного парку "Подільські Товтри". Печерний монастир, лікувальні джерела, заспокійлива тиша та мальовничі краєвиди приваблюють туристів відвідати українську "Атлантиду".

Фото: Amazing Ukraine

Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра — це неперевершений комплекс історичних та релігійних пам'яток, розташований у столиці України - Києві. Це місце має величезне історичне та культурне значення. Лавра була заснована в 1051 році монахом Антонієм, ставши центром духовного та культурного життя Київської Русі. Вона є національним символом та пам'яткою Світової спадщини ЮНЕСКО разом із Софіївським собором, важливою для української національної ідентичності.

Однією з найбільш визначних частин Києво-Печерської Лаври є система печер, в яких зберігаються мощі святих. Православна святиня включає в себе численні церкви, монастирські будівлі та інші архітектурні пам'ятки різних епох. Однією з найвизначніших є Успенський собор, який служив місцем коронації ряду українських монархів.

Лавра славиться своїми унікальними іконостасами та фресками, які вражають своєю красою та художньою виразністю. Ця святиня продовжує привертати увагу віруючих, шанувальників історії та мистецтва, а також тих, хто прагне відкрити для себе духовну спадщину України.

Фото: pomisna.info

Озеро Синевир

Озеро Синевир — це неперевершений природний об'єкт, розташований в Карпатах на висоті 989 м над рівнем моря. Займаючи вражаючу площу близько 4-5 га, маючи максимальну глибину у 22-25 метрів, озеро відзначається своєю кришталево-чистотою водою та захоплюючою природою навколо. Воно є "серцем" Національного однойменного природного парку "Синевир". Отримавши популярність як туристичний об'єкт, озеро щороку приваблює тисячі відвідувачів, які прагнуть насолодитися природними багатствами Карпат.

За сезонами змінюються і його обличчя: влітку тут розквітає яскрава рослинність, навесні й осінню вражає кольоровою палітрою. Його води, оточені гірськими вершинами, створюють унікальну атмосферу, яка залишає невимовно яскраві враження у всіх, хто має щастя відвідати це чарівне місце. Однак купатися тут не захочетеся навіть у спеку, адже температура води не підніматєься вище 12-13°C.

Фото: unsplash.com

Хотинська фортеця

Хотинська фортеця - це середньовічна фортеця, розташована в місті Хотин Чернівецької області. Загалом вона служила як оборонна споруда протягом більшої частини свого існування, була свідком багатьох битв.

Збудована на живописному березі річки Дністер, фортеця пройшла безліч випробувань та подій, що відображають багатогранну історію цього регіону. Величі та масштаби розбудови ця фортеця зазнала в XV столітті за часів панування Молдавського князівства, коли територія всього комплексу була розширена втричі.

Сьогодні Хотинська фортеця відкрита для відвідування, в її стінах розташовані музеї та експозиції, які розповідають про історію фортеці та регіону. Це місце приваблює людей не лише своєю історією, але й вражаючими видами та атмосферою минулого, яка зберігається в кожному камені цієї старовинної фортеці. ЇЇ ще називають зіркою серед архітектурних пам'яток, оскільки тут відбувались зйомки фільмів "Тарас Бульба", "Три мушкетери", "Захар Беркут" та інші.

Фото: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»