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"Вкрай важливо для ліквідації монополій у двосторонньому авіасполученні": Омелян назвав імовірні терміни набуття чинності угоди про відкрите небо

12 жовтня, 2021 вiвторок
14:20

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав підписання угоди про єдиний авіаційний простір з ЄС дуже великим кроком уперед, що сприятиме ліквідації у двосторонньому авіасполученні монополії, яка заважала зробити його дешевшим

Про це Омелян сказав у програмі "Вердикт" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV.

"Інституційно це дуже великий крок уперед і я щиро вітаю всіх українців і українську владу з підписанням цього історичного документу в сфері авіації. Ця угода була готова давно, вона була парафована ще в листопаді 2013 року під час Вільнюського саміту, коли Янукович відмовився підписувати Угоду про асоіацію з ЄС і вирішив розвернути Україну на Схід. У підсумку Україна розвернула на Схід пана Януковича. Але пройшло довгих 7 років, щоби ця угода була підписана. Обставини були об'єктивні, які перешкоджали підписанню, - це суперечка всередині ЄС між Іспанією і Великою Британією через Гібралтар. Заблокована була не лише угода з Україною через це, але угоди з багатьма іншими державами, в тому числі з Катаром. Нарешті після виходу Британіє (з ЄС - ред.) двері до підписання відкрилися і сьогодні це відбулося", - сказав Омелян.

Політик зазначив, що, попри появу в Україні авіакомпаній-лоукостерів, у авіасполученні діяли певні обмеження, які заважали зробити перевезення дешевшими.

"Вона (угода - ред.) дійсно вкрай важлива для того, щоб ліквідувати монополії на багатьох двосторонніх авіаційних сполученнях. Бо незважаючи на те, що у 2018 році ми повністю поміняли картинку неба і привели лоукости, які здешевили авіаперевезення, на багатьох маршрутах цього не вдавалося зробити, бо були чіткі двосторонні угоди, які регламентували кількість авіакомпаній, які мають право літати, маршрути, міста і періодичність на тиждень. Це, наприклад, Чехія, Франція, Італія, багато інших держав", - сказав Омелян.

За словами ексміністра, угода набере чинності наприкінці поточного або на початку наступного року.

"З підписанням цієї угоди в подальшому має відбутися обмін нотами щодо самого підписання і угода набуде чинності з першого дня наступного місяця після обміну нотами, тобто, можна очікувати 1 листопада, або, більш вірогідно, 1 грудня або 1 січня ми будемо мати документ, який знімає обмеження на двосторонні польоти", - сказав Омелян.

За прогнозом Омеляна, у подальшому європейські авіакомпанії збільшать кількість польотів до України, проте ексміністр наголосив, що в країні наразі бракує аеродромів.

"Далі можна очікувати, що з літньою навігацією, тобто, це вже наступний рік, багато авіакомпаній спланують більше подорожей до України. Зокрема, компанія Ryanair, найулюбленіший і дешевший лоукост Європи, пообіцяла про відкриття 12 нових летовищ в Україні, де будуть присутні їхні літаки. Але тут зараз є дуже багато важливих нюансів. Зеленський пообіцяв 16 нових аеропортів до 2024 року. Не готовий жоден. І насправді ми оперуємо тією ж кількістю аеропортів, яка була за нас, плюс вони ввели в експлуатацію криво-косо летовище Одеси, де ми збдували літну смугу ще у 2019 році, але два роки її вводили в експлуатацію", - сказав Омелян.

Крім того, політик зазначив, що угода містить дискримінаційну норму, що шкодитиме українським перевізникам.

"Друга історія - підтримка українських авіакомпаній. Тому що вони, на жаль, мають доступ до значно дорожчого фінансового ресурсу для лізингу літаків, для своєї роботи, ніж європейські авіакомпанії, - це перекошує конкуренцію. Друге - це питання доступу на внтрішні ринки, що передбачає в подальшому ця угода. На жаль, в угоді зафіксована можливість для європейських компаній вільно літати між містами України, але якщо українські авіакомпанії захочуть піти на, умовно, рейс Київ-Берлін чи Варшава-Берлін, вони цього зробити не зможуть - вони мають тоді виконувати рейс Київ-Варшава-Берлін. Тобто, обов'язково один із аеропортів по маршруту має бути в Україні. Оцю дискримінаційну річ, яка була закладена ще в 2013 році, після підписання і ратифікації треба терміново виправляти, щоб конкуренція була рівною", - пояснив Омелян.

За словами політика, наразі Україна має імплементувати директиви ЄС і почати будувати аеродроми та підтримувати вітчизняних перевізників.

"Але зараз уряд має зосередити свої зусилля на імплементації 24 директив Євросоюзу в національне правове поле України. Друге - термінова добудова летовищ, які необхідні, а за транспортною стратегією, др 2030 року ми передбачали, що в Україні мають бути постійно функціонуючі 50 летовищ. І третє - це допомога і розвиток вітчизняних авіакомпаній. Не займатися дурницями по створенню державіакомпанії, а навпаки, допомогти існуючим авіакомпаніям, які вже створені, забезпечити їх дешевим фінансовим ресурсом і дати їм можливість розвиватися за рахунок скасування ПДВ на внутрішніх авіаперевезеннях, за рахунок скасування акцизів і багатьох інших моментів", - підсумував Омелян.


 
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