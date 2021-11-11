Вперше в історії країни: Міноборони отримала від СБУ вилучену зброю на 1 млрд грн
Вперше в історії України Служба безпеки передала Міноборони арсенал озброєння загальною вартістю 1 млрд грн, який контррозвідка вилучила під час спецоперацій
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Зважаючи на ситуацію в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України”, - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн. Серед нього, зокрема:
- зброю (гранатомети);
- боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
- вибухові речовини (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входять до складу зенітного ракетного комплексу “Печора”) та супутнє обладнання до них;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу “Су” та “МіГ”);
- комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
Як зазначає СБУ, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. Служба безпеки відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
СБУ встановила, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції у російських компаній не було.
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