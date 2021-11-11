Вперше в історії країни: Міноборони отримала від СБУ вилучену зброю на 1 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



“Зважаючи на ситуацію в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України”, - йдеться у повідомленні.



Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн. Серед нього, зокрема:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу зенітного ракетного комплексу “Печора”) та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу “Су” та “МіГ”);

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Як зазначає СБУ, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. Служба безпеки відкрила за цим фактом кримінальне провадження.СБУ встановила, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції у російських компаній не було.