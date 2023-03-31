Врятував життя понад 600 військовим і загинув, рятуючи побратимів. На сайті президента опублікована петиція про присвоєння Бабичу Роману звання Героя України
На сайті президента України опубліковано петицію про присвоєння військовослужбовцю Бабичу Роману Васильовичу (позивний "Диск") звання Героя України (посмертно)
Про це повідомляє Еспресо.
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Бабич Роман врятував життя понад 600 військовим і навчив величезну кількість людей тактичній медицині. Інструктор Бабич загинув на війні 25 січня 2023 року, коли рятував життя побратимів. Лейтенант медичної служби. Служив у 1-му механізованому батальйоні 93Ї Гвардійської окремої механізованої бригади. Брав участь в АТО, евакуював поранених та загиблих бійців з ДАПу, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, опорних пунктів шахти Бутівка.
У 2015 році Романа нагородили орденом "Народний Герой України". Побратими медика хочуть, щоб держава висловила подяку та визнання зі свого боку і присвоїли Роману Бабичу звання Героя України посмертно. Для цього створили петицію на сайті президента України.
Підписати петицію можна за посиланням.
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