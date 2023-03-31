Про це повідомляє Еспресо.

Долучайтеся до збору підписів про присвоєння військовослужбовцю Бабичу Роману Васильовичу (позивний "Диск") звання Героя України (посмертно)

Бабич Роман врятував життя понад 600 військовим і навчив величезну кількість людей тактичній медицині. Інструктор Бабич загинув на війні 25 січня 2023 року, коли рятував життя побратимів. Лейтенант медичної служби. Служив у 1-му механізованому батальйоні 93Ї Гвардійської окремої механізованої бригади. Брав участь в АТО, евакуював поранених та загиблих бійців з ДАПу, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, опорних пунктів шахти Бутівка.

У 2015 році Романа нагородили орденом "Народний Герой України". Побратими медика хочуть, щоб держава висловила подяку та визнання зі свого боку і присвоїли Роману Бабичу звання Героя України посмертно. Для цього створили петицію на сайті президента України.

Підписати петицію можна за посиланням.