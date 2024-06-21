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Модель молодіжної Парламентської Асамблеї НАТО: 200 студентів спробували себе в ролі делегатів

21 червня, 2024 п'ятниця
10:53
вступ до НАТО На фото: учасники програми Модель молодіжної Парламентської Асамблеї НАТ

У Києві відбулась IV Модель молодіжної Парламентської Асамблеї НАТО. Студенти понад 40 вищих навчальних закладів з різних регіонів України мали можливість змоделювати, як працює Парламентська асамблея НАТО та спробувати себе в ролі делегата

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер заходу. 

Це вже четверта за рахунком Модель, яка проводиться Мережею захисту національних інтересів "АНТС". За цей час понад 800 молодих українців з різних навчальних закладів та регіонів країни вже пройшли через цю програму.

Загалом у роботі IV Моделі молодіжної ПА НАТО взяли участь 200 студентів із 47 вузів, а також: посол з особливих доручень Департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України Олексій Селін, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Петер Ван Де Вельде, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чєрнєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий, депутатка Європейського Парламенту, колишній міністр оборони Литовської Республіки Раса Юкнявічене, Томас Влашек, депутат словацького парламенту, у минулому представник Словаччини у НАТО.

“Насправді ви повинні розуміти, що для України зараз важливо цінувати життя і тому всі напрацювання на дипломатичному фронті, всі наші здобутки сил оборони, все важливо для того, щоб ми бачили перспективу. І коли я дивлюся на вас, то розумію, що стратегічна цінність України – це наші громадяни, це ті люди, які розуміють тяглість традицій. Нам треба чітко пояснити, що НАТО було змарновано багато часу, коли в 2008  році через нерішучість щодо надання Україні ПДЧ і Грузії ми пожинаємо наслідки. Але зараз час виправляти помилки, зараз час пришвидшувати ті рішення, які давно перезріли”, – заявила Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" у привітальному слові.

“Саме молодь має ключі від кращого майбутнього. Зараз армії, як ми всі розуміємо, належить найважливіша роль. Але також такі люди, як дипломати, парламентарі також надзвичайно важливі для роботи на майбутнє вашої країни”, – підкреслив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Петер Ван Де Вельде.

“У парламентської делегації, наприклад, Ради Європи, як я знаю, немає молодіжної своєї сесії чи молодіжного форуму. Я радий, що в Україні є молодь, яка цікавиться, готова щось робити для нашого просування в НАТО. У нас немає іншого виходу, крім євроатлантичної інтеграції. Ми розуміємо, що це наш цивілізаційний вибір, це наш вибір нашої безпеки. Це також економічний вибір, тому що ми ж розуміємо, що без цієї парасольки НАТО, інвестиції сюди не прийдуть і економіка не буде розвиватися”, – сказав Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чєрнєв.  

А депутат словацького парламенту Томас Влашек підкреслив, що вступ України в Альянс теж вигідний НАТО.  “По-перше, і найбільш очевидно, що ми можемо виграти від стабільності, яку вступ України принесе самій Україні. Ні в чиїх інтересах в ЄС, ні в чиїх інтересах в НАТО, щоб повторювалися нинішні бойові дії чи війна, яку росія почала у 2014 році. Ми можемо отримати економічні вигоди від стабільної та успішної України, чому може допомогти вступ до НАТО. Але ми також можемо отримати вигоду у військовому плані. Я маю на увазі, якщо говорити відверто, ніхто зараз немає більшого досвіду боротьби зі збройними силами Росії, ніж Україна. Це досвід, якого Україна ніколи не бачила, ніколи не хотіла, досвід, з яким справді важко боролися ціною, звичайно, десятків тисяч життів”, - пояснив він.

Модель молодіжної ПА НАТО організовано Мережею захисту національних інтересів "АНТС" в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цього заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Теги:
Суспільство
Вступ в ЄС
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