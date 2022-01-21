Вважали зниклими безвісти: у Німеччині знайшли останки українських солдатів часів Другої світової війни

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.



"Україна ніколи не кидає своїх. Ні живих, ні мертвих. МЗС знайшло солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти. Це історія кількох українців, серед яких Іван Пастернак і його сім’я", - написав міністр.



"22 червня 1941 року Третій рейх напав на СРСР, і всю територію України накрив морок Другої світової війни. Іван був мобілізований, потрапив у полон, а згодом його відправили до Німеччини", - зазначив Кулеба.



Зазначається, що рідні чоловіка про його долю нічого не знали, адже зв’язок з ним втратили. Як і сотні тисяч інших сімей, після війни вони отримали коротку звістку: "Пропав безвісти".



Уже в 2021 році на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва.



Повідомляється, що будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів Другої світової війни. Місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як "Російське кладовище".



"Звісно, ми розуміли, що кладовище ніяке не "російське", а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці", - уточнив Кулеба.



Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця й гідного вшанування всіх жертв. У результаті вдалося добилися призупинки будівництва та проведення "ретельного історичного дослідження, яке розкрило сенсацію".



З'ясувалося, що після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання, однак упродовж 1947-1948 років були перепоховані лише 456.



Згодом розкопки з невстановлених причин припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Таким чином, понад 300 поховань могли залишатися забутими та без належного вшанування.



"Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року", - відзначив міністр.



Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом кандидата історичних наук.



Відомо, що саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кістки, солдатські номерні жетони). Серед них був і жетон № 14683, який належав українському солдату Івану Пастернаку.



"Ми знайшли у Львові сім’ю Івана. Його доньку Марію Іванівну та трьох онуків, Василя, Лідію та Галину. Сказати, що вони були вражені, це нічого не сказати. Ну а ми виконали свою роботу, повернули пам’ять та справедливість", - зазначив Кулеба.



Крім Івана Пастернака, були знайдені ще двоє українських воїнів: уродженець Київської області Сергій Селик (Зелик), 1921 року народження, та волинянин Микола Ковальчук, 1915 року народження.



Родичів Селика спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти. Пошуки родичів Ковальчука тривають.



За даними очільника МЗС, на розкопках ще лишилися неідентифіковані рештки, тож незабаром можуть з'явитися нові відкриття. Розкопки триватимуть до березня поточного року.



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