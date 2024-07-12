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Огляд

Ціна помилок Байдена на саміті НАТО та мотиви листоноші Орбана. Акценти світових ЗМІ 12 липня

12 липня, 2024 п'ятниця
11:15
вибори у США світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як справився президент Джо Байден під час саміту НАТО і чи зберігає шанси позмагатися на виборах з Дональдом Трампом, а також, що ховається за поїздками прем’єра Угорщини до всіх ключових гравців російсько-української війни

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 липня.

Помилки Байдена та чутки про те, що демократи ставлять хрест на кандидатурі президента

Джо Байден і Володимир Зеленський

Фото: Getty Images

 

В американських ЗМІ дедалі більше загострюється передвиборче питання, відповідно, кожна помилка президента Джо Байдена стає заголовком все нових новин про здатність чи не заданість лідера демократів позмагатися і перемогти республіканця Дональда Трампа. За вчорашній день на саміті НАТО Джо Байден двічі зробив курйозні помилки, коли назвав Зеленського Путіним, а свого віцепрезидента Гарріс – Байденом. А його пресконференція, яку транслювали на національному телебаченні, лише підкреслила важливість цього вирішального бою за можливість продовжити свою передвиборчу кампанію.

У The New York Times написали, що "нескорений Байден прагне подолати помилки за допомогою політичних розмов". Виклик для президента Байдена після фіаско в дебатах минулого місяця полягає в тому, що кожна публічна поява з цього моменту до листопада буде ретельно перевірятися на наявність доказів фізичної вади, відзначають у виданні.

"Чи дійсно президент Байден думав, що Дональд Трамп був його віцепрезидентом, а не Камала Гарріс? Звичайно, ні. Чи справді він вірив, що зустрічається з Володимиром Путіним, а не з Володимиром Зеленським? Зовсім ні. Але коли мова про його політичне майбутнє, чи мало значення те, що він переплутав ці імена перед телекамерами в четвер? Ну, це точно не допомогло", - констатують у The New York Times.

Американські журналісти пишуть, що у цілому виступ Байдена на пресконференції був стабільнішим, ніж під час дебатів проти Трампа. Його голос, спочатку сильний, трохи слабшав в кінці. Але він мав кілька сильних моментів, доводив свої думки і запропонував серйозні відповіді про НАТО, Україну, Газу, Китай та інші важливі теми. Однак проблема полягає в тому, що кожна словесна помилка, навіть якщо її швидко виправити, тепер набуває надзвичайного значення, рикошетом розлітаючись інтернетом у вигляді вірусних відеороликів. А демократи не хочуть затамувавши подих, очікувати, коли і яку чергову помилку зробить 81-річний Байден. Хоча і Трамп часто плутає імена й факти, однак саме Байден зараз під особливим мікроскопом американського суспільства й політикуму.

У Politico додають, наполегливість Байдена у тому, що він продовжує свою передвиборчу кампанію, виявила чіткі розбіжності всередині його партії: деякі демократи згуртувалися навколо його кандидатури, а інші почали вимагати його відставки.

У The Guardian написали, що 81-річний президент Байден під час своєї пресконференції наполягав на тому, що залишиться в перегонах, попри заклики деяких членів його партії відмовитися від участі та дозволити іншій особі, включно з Гаррісом, балотуватися на виборах у листопаді. Однак невдовзі після того, як він закінчив свою промову, конгресмен від Коннектикуту Джим Хаймс, демократ із вищого рангу в комітеті з розвідки Палати представників, закликав Байдена піти з виборчої кампанії, написавши на X: "Ми повинні висунути найсильнішого кандидата, щоб протистояти загрозі з боку авторитаризму Трампа. Я більше не вірю, що це Джо Байден".

Ще двоє демократів у Конгресі також закликали Байдена піти у відставку, довівши загальну кількість до 17.

У CNN написали, що впливові демократи Барак Обама та Ненсі Пелосі приватно говорили про Джо Байдена та майбутнє його кампанії 2024 року. І колишній президент, і ексспікер висловили стурбованість тим, наскільки важче, на їхню думку, стало президенту перемогти Дональда Трампа.

"Демократи відчайдушно прагнуть припинити гнітючу внутрішню боротьбу, щоб вони могли повернутися до спроб перемогти колишнього президента. І вони благають або Обаму, або Пелосі допомогти їм досягти цього, усвідомлюючи, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер не користується довірою Байдена, а лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс не має настільки глибоких стосунків, щоб донести це повідомлення", - пишуть у CNN.

CNN поспілкувався з більш ніж дюжиною членів Конгресу, оперативників і кількома людьми, які контактували з Обамою та Пелосі, багато з яких кажуть, що кінець кандидатури Байдена очевидний, і на цей час залишається лише питанням того, як це станеться.  

Орбан продовжує свою "мирну місію" і зустрівся з Трампом

Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році

Фото: hungarianconservative.com

 

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан продовжує збирати увагу медіа довкола своєї "мирної місії", як він сам це називає, хоч члени ЄС і не доручали йому цим займатися, тому є багато розмов про те, що криється за цими поїздками від Зеленського до Путіна й інших ключових гравців російсько-української війни. А останній візит Орбана до Трампа викликав тривогу в ще більшій кількості столиць, адже ні лідер Угорщини, ні лідер республіканців не проявляють чіткого інтересу до територіальної цілісності України, пишуть у The Washington Post.

"Минулого тижня угорський лідер викликав бурю критики, здійснивши екстремальний тур Києвом, Москвою та Пекіном, який він назвав спробою прискорити мирний процес для припинення війни в Україні. Візит Орбана до Росії був лише другою зустріччю європейського лідера на батьківщині Путіна після того, як російський лідер вторгся в Україну в лютому 2022 року. Візит до Москви суперечив зусиллям Заходу ізолювати Кремль з початку війни, надавши політичної легітимності вимогам Путіна", - відзначають у виданні.

У The Guardian додають, що Віктор Орбан розлютив більшість членів НАТО, зустрівшись із Путіним і Сі, водночас уникаючи Байдена на саміті у Вашингтоні, оскільки намагається "тихо домовитися" про врегулювання війни в Україні  "з прицілом на переобрання Трампа". Однак у Bloomberg News повідомили, що Трамп не просив Орбана вести переговори щодо мирної угоди за нього.

Теги:
Статті
Світ
політика
Джо Байден
Війна з Росією
Віктор Орбан
саміт НАТО
НАТО
Світ про Україну
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