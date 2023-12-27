Перші дні повномасштабного вторгнення. Це саме той час, коли кожен українець проявив себе та свої цінності. Саме той час, коли в умовах невизначеності ми не просто діяли, а єдналися та ВЗАЄМОДІЯЛИ. І ця сила єднання українського народу приголомшила увесь світ. Інакше не могло й бути. Бо це наш генетичний код.

Організації громадянського суспільства демонструють силу взаємодії з партнерами з інших секторів

Ми, українці, об’єднуємося в організації, створюємо благодійні фонди, волонтерські кластери та проєкти, захищаємо нашу державу, гуртуємося навколо спільних цінностей, коли, здавалось би, представляємо абсолютно різні сектори та сфери діяльності. Благодійні фонди успішно співпрацюють з бізнесами, громадські організації реалізовують круті проєкти з медіа та інфлуенсерами, молодь формує об’єднання і активно співпрацює з місцевою владою. Це чудові приклади відповідальних партнерств!

Взаємодія, що зміцнює державу, надихає, дає віру та надію

Премія відповідальності 2023 відзначить найкращі історії відповідального партнерства. Це проєкти, реалізовані організаціями громадянського суспільства спільно з партнерами з інших секторів. Саме такі історії показують якісні результати та є рушіями подальшої боротьби за краще майбутнє України. Вони надихають!

Хочеться показати, що відповідальність та взаємодія – це не просто слова на папері, а справжній каталізатор позитивних змін. Проєкти, що номінуються у цьому році, об'єднані в єдиному намірі – захищати та розвивати нашу державу на різних рівнях – локальному, національному, міжнародному.

У 2023 році, коли наша держава потребує особливої підтримки та зусиль, Премія відповідальності відзначає саме ті історії, що відповідають пункту 13 Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина: "До країни: допомагай своїй країні в рамках власних можливостей". Премія не лише підкреслює важливість співпраці між громадським сектором та іншими сферами, але і є проявом вдячності за той вагомий внесок, який роблять організації громадянського суспільства, зміцнюючи нашу країну разом із партнерами.

Поширення історій відповідального партнерства має глобальний вплив

В епоху інформаційних технологій та в часі гібридної війни протидія російській пропаганді стає життєво необхідною для збереження суверенітету та незалежності України. Щоб підірвати наш дух, роз’єднати та зламати нас, росія поширює наративи про зраду та внутрішні чвари серед нашого суспільства. Тому дуже важливо зараз говорити більше про те, як ми об’єднуємось та спільно працюємо на перемогу. Поширення історій відповідального партнерства стає способом протидії російських наративів. Ці історії показують, як ми взаємодіємо і яка велика сила та вплив цієї співпраці. Це допомагає розбити стереотипи та відмежувати правдиву інформацію від російських маніпуляцій, а також надихнути та підтримати українське суспільство у нашому спільному марафоні боротьби.

Історія Премії відповідальності

Як з’явилася премія? Все почалося з внутрішньої місії – нести зміни, вдихнути відповідальність у кожну дію, наповнити її любов’ю своїх сердець. Для Богдана Дмитровича Гаврилишина відповідальність була важливою цінністю, яку він поширював серед українців і яку вважав основою для побудови європейської України. Сьогодні Фонд родини Богдана Гаврилишина продовжує справу великого українця, візіонера, патріота.

Про започаткування Премії відповідальності Фонд родини Богдана Гаврилишина оголосив 19 жовтня 2021, коли Україна вперше на державному рівні відзначала День відповідальності людини. Метою Премії стало поширення цінностей відповідальності в українському суспільстві через відзначення проактивних дій людей, організацій.

У 2021 році лауреатами стали організації "Повернись Живим", "Будуємо Україну Разом" та "Друзі спільноти Святого Егідія". А у 2022 році Фонд присвятив Премію всім українцям та українкам, котрі боронять Україну. За кошти фонду Премії відповідальності 2022 та зібраних у межах ініціативи #розміновуй_життя благодійних внесків було закуплено та передано спорядження саперам для розмінування українських територій.

Премія відповідальності 2023 – це не просто відзнака. Це можливість стати частиною чогось більшого, що сприяє позитивним змінам у нашій державі, яку ми спільно захищаємо та відбудовуємо. Бо наша відповідальність - у взаємодії.

Спеціально для Еспресо

Про автора: Маріанна Єлейко, голова Фонду родини Богдана Гаврилишина

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