Як ЕКО МАРКЕТ адаптувався до роботи під час війни

Проте не весь бізнес перемістився до інших регіонів. Деякі підприємства продовжили працювати на своїх місцях, зокрема й у містах прифронтової зони. Одними з них є українська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ.

"Найважчими були перші місяці вторгнення. У той момент не було чіткого розуміння, які території України будуть безпечними, а які ні. Єдине, що ми чітко розуміли – попри все компанія повинна працювати", – розповіла президентка компанії ЕКО МАРКЕТ Інна Мірошниченко.

У компанії зазначають, що зараз мережа нараховує понад 90 магазинів по всій Україні, 20 з яких розташовані у прифронтових містах: Херсон, Мирноград, Покровськ, Краматорськ, Костянтинівка.

Проблема логістики була першою, яку потрібно було вирішувати в лютому 2022-го. На той час галузь була майже паралізована – багато водіїв не виходили на роботу, рятуючи свої сім’ї, морський експорт був заблокований, а іноземні перевізники боялися відправляти свій транспорт в Україну. Окремо постало питання підвозу товарів зі складів до магазинів, адже щодня ворог намагався просунутися у нових напрямках.

"Найбільші проблеми виникли з підтримкою роботи магазинів саме в прифронтовій зоні. Більшість логістичних компаній там не працюють або підняли свої тарифи в рази. Тож ми прийняли рішення організовувати все власними силами – залучити власні авто та штат водіїв", - розповіла Інна Мірошниченко.

У той час ЕКО МАРКЕТ також почав максимально використовувати власні розподільчі центри (РЦ), щоб оптимізувати навантаження. Компанія провела перерозподіл частини поставок на магазини з РЦ під Києвом на поставки з РЦ у Луцьку. А в березні 2022 року на систему компанії була здійснена хакерська атака. Це призвело до того, що деякий час працівники мережі працювали в ручному режимі зі замовленнями та їхнім перерозподілом. Хоча IT-департаменту вдалося впоратись із ситуацією, компанія після цього вирішила перенести свої сервери для більшої надійності.

Також у компанії зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення спостерігався дефіцит певних груп продуктів. Питання вдалося вирішити завдяки розширенню асортименту імпортних товарів. З часом ситуація тут також стабілізувалась – більшість українських компаній-виробників відновили свою роботу. Це дозволило зменшити частку імпортних товарів зі 40% до 5,5%.



"Ми вважаємо, що важливо просувати ті продукти, що вироблені в Україні. Адже коли люди купують ці товари, то вони залишають гроші в нашій економіці – з них сплачуються зарплати, податки, ці кошти йдуть на підтримку армії", - зазначила Інна Мірошниченко.

Як пояснюють в ЕКО МАРКЕТ, зараз українці стали більш свідомо та економно робити покупки. Питання вартості товарів та репутація компанії, її соціальний вектор, вийшли на перший план. Тож крім КСВ проєктів компанія також велику увагу приділяє доступності продуктів для покупців.



"Ми розуміємо, що війна сильно вдарила по купівельній спроможності населення. Ще одне рішення, яке допомогло нам краще адаптуватись до роботи в умовах війни, – запуск Магазинів червоних цін", - розповіла Інна Мірошниченко.





Наразі в цій програмі беруть участь 26 магазинів у Київській області та Вінниці. За словами президентки ЕКО МАРКЕТ, ці маркети пропонують товари першої необхідності за цінами, близькими до собівартості, що робить їх доступнішими для широкого кола людей, зокрема й для малозабезпечених груп населення.

Ці рішення дали змогу мережі увійти до 25 найбільших ритейлерів України у 2023 році за рейтингом Forbes. У 2024 році компанія планує розвивати мережу, зокрема продовжити процес оновлення та реновації наявних магазинів.