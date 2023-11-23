Як організувати простір на кухні та навести лад надовго

Створення порядку на кухні — це не лише організація простору, а й формування атмосфери, що сприяє комфорту та зручності. Це місце, де втілюються різноманітні смаки та готуються нові страви. Вирішення кулінарних питань на кухні — це креативний процес, але порядок і чистота стануть в нагоді для комфортного та успішного готування.

У цій статті ми розглянемо корисні поради, які допоможуть перетворити кухню на місце, що завжди буде вражати своєю чистотою, зручністю та ефективністю.

Які миючі засоби мають бути на кухні?

Кухня – це саме те місце, де має підтримуватися гігієнічна чистота. У цьому нам може допомогти певний набір мийних засобів, що мають бути на кожній кухні.

Оберіть високоякісне мило або рідкий засіб для миття посуду. Це основна речовина для видалення жиру та залишків їжі. Звісно, якщо ви прихильник більш безпечних, народних засобів для посуду, тоді можете використовувати в певних пропорціях гірчичний порошок, харчову соду, або господарське мило.

Засіб для чищення поверхонь. Використовуйте універсальні засоби для чищення стільниць, кухонного приладдя, сантехніки та інших поверхонь. Таким чином ви зможете зекономити кошти та збережете місце на кухні. Такі засоби можуть бути на основі оцту або спеціальні мийні рідини. Уважно читайте інструкцію перед використанням, там мають бути прописані матеріали, де можна застосовувати засіб, щоб не зіпсувати поверхні.

Засоби для чищення водопровідних систем.

Мийні рідини для підлоги. Це може бути спеціальний засіб для миття підлоги, який не лише прибирає, але й дезінфікує.

Засіб для очищення духовки та плити. Часто кухонні духовки, грилі та плити вимагають досить сильних засобів для очищення від забруднень та жиру.

До того ж, залежно від індивідуальних потреб ви можете придбати спеціалізовані засоби. Якщо у вас є алергії на деякі засоби, варто підійти до цього питання з відповідальністю.

Під час вибору якісних миючих засобів для кухні зверніть увагу на його склад. Оберіть ті засоби, які не містять агресивних хімічних компонентів, що можуть бути шкідливими для здоров'я або призводити до подразнень шкіри.

Дотримуйтесь екологічної безпеки, звертайте увагу на засоби з еко-лейблами, такими як "біорозчинні", "не тестували на тваринах", "органічні", "природні складові". Обирайте виробників, які довели свою надійність та якість продукції. Перегляньте відгуки користувачів та експертів про якість та ефективність засобу.

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Як організувати простір та навести лад на кухні?

Навести лад на кухні - це не лише означає збереження порядку та чистоти у цьому приміщенні, а й створення функціонального та приємного простору для приготування їжі, спілкування та відпочинку.

Від організації робочих зон до підтримки чистоти - утримання кухні в належному стані має велике значення для зручності і комфорту побуту. Розміщення посуду, організація шухляд та шафок, регулярне прибирання, вибір якісних миючих засобів - це лише кілька аспектів, які важливо враховувати для створення організованого простору кухні. Відповідальність за те, як кухня виглядає та як вона використовується, лежить на вас.

Проведіть ревізію в шафах на кухні

Періодично переглядайте вміст шафок і викидайте застарілі предмети або ті, якими ви не користуєтесь. У багатьох людей зберігається в шафах кухонне приладдя, яким вони зовсім не користуються - від вафельниць та горішниць, до наборів посуду радянського зразку. Очистіть столи, шухляди та шафки від зайвих предметів, звільніть місце для дійсно необхідних речей.

Позбудьтеся надщербленого, або тріснутого посуду. Це не лише непотрібні предмети, а також небезпечні. Через такі предмети можна порізатися, або якщо він трісне від контрасту температур, ще й обпектися.

Важливо також враховувати частоту використання різних предметів. Посуд, що часто у використанні краще розміщувати на більш доступних місцях, забезпечуючи легкий доступ до нього. Кухонні прилади та ємності, які ви використовуєте 1-2 рази на рік можна покласти подалі. Наприклад, ємності для випікання паски, великі 7-літрові каструлі або формочки для різдвяного печива.

"Перегляньте кожен предмет, перевірте, чи він працює, а потім подумайте, коли ви ним востаннє користувалися. Якщо ви не використовували інструмент протягом останнього року, то можете віддати його або, якщо він зламався, просто викиньте. Це звільнить місце для предметів, якими ви регулярно користуєтеся", - розповідає експертка з усунення безладу Джорджина Бернетт в матеріалі «Homes & Gardens».

Фото: Колаж "Еспресо"

Організуйте шухляди та перемістіть продукти по контейнерам

Використовуйте контейнери, коробки або розділювачі для полиці, щоб зберігати продукти, посуд та приладдя. Таким чином, ви зможете довше зберігати порядок, особливо коли запам’ятаєте, де знаходиться потрібний для вас предмет. Позначайте непрозорі контейнери, щоб легше знаходити необхідне. Всі крупи, борошно, спеції та інші сипучі продукти зберігайте в герметичних ємностях, бажано скляних.

Групуйте посуд за розміром та типом. Відділіть ємності для приготування від посуду для подачі. Якщо можливо, систематизуйте все так, щоб розмістити тарілки окремо від чашок, склянок та інших посудин, покладіть в окремих ящиках кухонні прилади та каструлі. Така систематизація дозволяє оптимізувати простір у шафах, щоб використовувати його максимально ефективно.

Використовуйте куточки та ніші для зберігання, наприклад, висувні шухляди, розкладні полиці, кухонні сортери, "ліниву Сьюзен" та інше.

Фото: Колаж "Еспресо"

Витримайте баланс між захаращеністю та декором

Якщо ваша кухня має невеликий розмір, тоді вдалим рішенням буде розміщувати елементи першої необхідності таким чином, аби вони виступали ще є елементами декору. Невеликі каструлі та кухонне приладдя можна повісити на настінну стійку, або виставити гарні ємності для спецій на робочу поверхню.

Однак, тут дуже важливо зберегти баланс та підтримувати робочі поверхні кухні в незахаращеному стані. Вона має бути вільною від непотрібних предметів і посуду, це полегшує процес приготування їжі та дозволяє швидше знайти необхідні інгредієнти, а також робить робочу зону безпечнішою.

Фото: Freepik

Залишайте кухню чистою в кінці дня

Після використання посуду краще його одразу помити чи поставити на місце, щоб не він нагромаджувався на робочій поверхні. Це допомагає зберегти чистоту довше і зробити кухню більш організованою.

Залишати кухню чистою в кінці дня - це гарна звичка, яка допоможе створити комфорт і зберегти чистоту у вашому домі. Протирайте столи, мийте посуд та розмістить кухонні прилади на свої місця – основні кроки, які необхідно зробити ввечері. Зранку вам буде приємно снідати в чистому приміщенні і ви зрозумієте, що недарма витратити зайві 10 хвилин на прибирання.