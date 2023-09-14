Як РФ сповільнює контрнаступ ЗСУ, Пентагон створює нову команду для моніторингу допомоги США Україні. Акценти світових ЗМІ 14 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 14 вересня.

Чому обидві Кореї задіяні у війні Росії проти Україні

Фото: Getty Images

Однією з головних тем міжнародних ЗМІ була зустріч двох диктаторів – Росії та КНДР. Зокрема, у New York Times пояснили, звідки в КНДР стільки зброї, що вона готова постачати боєприпаси для війни Росії в Україні.

Південна та Північна Кореї протягом десятиліть після власного конфлікту накопичували зброю.

"Вашингтон і Москва наповнили Корейський півострів зброєю, розпалюючи війну між Півднем і Північчю сім десятиліть тому. Зараз Росія та Сполучені Штати простягають руку до тих самих союзників, щоб постачати вкрай необхідні боєприпаси, оскільки держави знову стикаються одна з одною, та цього разу на іншому кінці земної кулі, в Україні", - пишуть американські журналісти.

Речник Державного департаменту у Вашингтоні Меттью Міллер охарактеризував нещодавню зустріч президента Росії і лідера КНДР так, що Путін "​благає Кім Чен Ина про допомогу". Але не тільки Росія звертається за допомогою до Корейського півострова: згідно з угодами, укладеними з Вашингтоном, Південна Корея протягом місяців доставляла велику кількість артилерійських снарядів до Сполучених Штатів. Хоча Південна Корея наполягає, що не постачає жодної летальної зброї безпосередньо в Україну. Але поставки американським військовим допомагають звільнити американські запаси, які Україна може використовувати у боротьбі з Росією.

​"Північна Корея, хоч ізольована та збідніла, надала пріоритет нарощуванню військової сили, а її пропагандистські машини закликають до постійної пильності проти американського вторгнення. Вона розробила свої ракети шляхом зворотного проєктування радянських систем. Вважається, що вона побудувала свої перші міжконтинентальні балістичні ракети за допомогою ракет з чорного ринку з України. Країна також заробила гроші, продаючи зброю таким країнам, як Сирія та Іран", - кажуть у New York Times.

Корейська війна так і не завершилася офіційно після того, як у 1953 році зброя затихла після припинення вогню. ​Технічно обидві Кореї все ще перебувають у стані війни, ​і відтоді беруть участь у гонці озброєнь, створивши дві найбільші у світі постійні армії з великими запасами зброї.

РФ безпілотниками та керованими бомбами сповільнює український контрнаступ

Фото: mil.in.ua

У The Washington post написали про український контрнаступ, а саме, що Росія нарощує удари безпілотниками та керованими бомбами, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Захист Росії окупованих територій на півдні України розпочався з щільної павутини ліній траншей, міцних укріплень і грубих бетонних зубів дракона. Зараз, через кілька місяців контрнаступу України, небо над Запорізькою областю стало ще однією загрозою, яку Україні потрібно подолати.

Солдати та аналітики кажуть, що російські війська завдають удару українським військам ударними безпілотниками та керованими бомбами, що є частиною стратегії, щоб використати недоліки України, які включають наявність обмежених систем протиповітряної оборони та набагато меншої кількості винищувачів, ніж у Москви.

Москва посилила повітряні атаки в регіоні, використовуючи дві різноманітні зброї — самодетонаційні ударні безпілотники та авіаційні бомби, модифіковані, щоб зробити їх точнішими. Разом вони утворюють постійний вибуховий барабанний бій.

Ці дві зброї використовуються для різних цілей. Ланцет, ударний дрон, який наводиться на ціль і підриває бортову вибухівку, часто використовується для ураження українських транспортних засобів. Старі бомби, скинуті з літаків, були модифіковані за допомогою GPS-наведення та крил, що дозволяє їм ковзати по цілях, наприклад на командних пунктах. За словами експертів, обидва мають неоднаковий успіх у враженні своїх цілей.

Повітряні загрози Росії ще більше ускладнили спроби України штурмувати окуповану територію в Запорізькій області, що є ключовим для спроб Києва закрити лінії постачання з Криму. Українські війська досягли кривавих і важких перемог, вбиваючи V-подібний клин у ворожу місцевість. Звільнена територія, однак, вимірюється кілометрами, що викликало занепокоєння на Заході тим, що шанси України завдати смертельного удару московській військовій машині зникають із наближенням зими.

США формують нову команду для моніторингу грошей і зброї, яку надсилають Україні

Фото: reuters

У CNN написали статтю про те, що Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги США. Та відзначають, що спостережний орган Пентагону створює нову команду в Україні для моніторингу поточної допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки зростає кількість республіканців, які закликають до посилення контролю за тим, як використовуються гроші.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Посади базуються в посольстві США в Києві для моніторингу допомоги США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

Створення нової команди відбувається в критичний для допомоги Україні час. Нещодавно адміністрація Байдена попросила у Конгресу додаткової допомоги Києву на 24 мільярди доларів, у тому числі 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомогу США "стільки, скільки буде потрібно".

Але все більш скептично налаштована Республіканська партія підняла питання про те, наскільки двопартійна підтримка існує для продовження надання таких значних сум допомоги. Все більше республіканців почали сумніватися в доцільності витрачання мільярдів доларів в Україні та закликали до більшого контролю.

Як морські дрони можуть допомогти повернути Україні Крим

Фото: t.me/SBUkr

У BBC пояснили, чому морські дрони все частіше використовує Україна та в чому їх значення. У той час як повітряні дрони використовувалися з великим ефектом під час різних війн, ця нова форма морських технологій набирає обертів і може змінити майбутнє військово-морської війни між Росією та Україною.

Морські дрони – це невеликі безпілотні судна. На відміну від повітряних дронів, ці дрони працюють на поверхні води або під нею.

Існує багато термінів, які використовуються для їх опису, включаючи безпілотні човни, безпілотні кораблі та надводні судна без екіпажу. Вони бувають усіх форм і розмірів та використовуються для різноманітних завдань, зокрема для моніторингу навколишнього середовища. Ці безпілотники також можна використовувати у військових цілях – наприклад, для розмінування, спостереження або підриву поблизу цілей, таких як ворожі кораблі.

"Деякі українські морські безпілотники були розроблені за допомогою краудфандингових кампаній. Зазвичай вони виготовляються з готових компонентів, зазвичай для комерційного, а не військового, використання, додає пан Каушал. Російські ЗМІ та блогери стверджують, що Росія також використала їх для нападу на міст у портовому місті Одеса. Однак Бі-Бі-Сі не знайшло доказів на підтримку цього. Скільки морських безпілотників має кожна сторона, публічно невідомо. Також незрозуміло, скільки вони коштують, але один дрон, оприлюднений українським урядом, має ціну в 250 000 доларів. Це було б дешевше, ніж багато типів ракет великої дальності", - пишуть британські журналісти та додають, що морські безпілотні апарати також можна розгортати швидко й без потреби в повністю навченому екіпажі.

Дослідження BBC Verify показало, що Україна здійснила щонайменше 13 атак за допомогою морських безпілотників, націлених на військові кораблі, російську військово-морську базу в Севастополі та гавань Новоросійська.

Розгортання Україною морських безпілотних літальних апаратів за відносно низьку вартість знаменує собою нову еру у морській війні. На думку деяких аналітиків, ця тактика створює для Росії зростаючий ризик.

Порівняно з військово-морськими суднами, морські дрони важче виявити на радарі, оскільки вони рухаються низько над водою і створюють набагато менше шуму.

Хоча Україна не має значного військово-морського флоту, її морські безпілотники завадили Росії отримати повний контроль над Чорним морем, відзначила професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск.