Яна Зінкевич: коли розпочалася велика війна в лютому - "Госпітальєри" були до неї готові

Про це в інтерв’ю LB.ua сказала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", засновниця батальйону, медик-доброволець Яна Зінкевич.

"Батальйон був створений особисто мною в 2014 році. Як боєць я брала участь в бойових діях і зрозуміла, що немає якоїсь медичної структури, яка змогла б займатися пораненими, загиблими, похованнями. Ситуація була дуже сумна. Попри створення багатьох нових підрозділів Збройних сил, добровольчих формувань, ці пункти були відсутні", – каже Зінкевич.

"Нас було лише шестеро осіб на двох автомобілях, і ми налагодили евакуацію з однієї з ділянок фронту. З кожним місяцем і з кожним роком війни ми розвивалися все більше. У 2015 році я створила великий навчальний центр, щоб готувати персонал не тільки для нашої структури, а й для ЗСУ та інших добробатів. Якісний рівень і знання міжнародних протоколів надання допомоги під вогнем є надзвичайно актуальним, важливими. Це збільшує шанс на порятунок кожного пораненого", – додала народна депутатка.

"За всі роки - з 2014-го по лютий 2022 року - ми надали допомогу понад 3 тисячам поранених. Це і важкі поранені, і легкі. Окремо була евакуація загиблих. Якщо говорити про добробати, ми також організовували поховання наших воїнів на всій території країни, до того ж деякі були з-за кордону. В цьому питанні ми також допомагали", - зазначає вона.

Яна Зінкевич наголосила, що "Госпітальєри" готувалися до повномасштабного вторгнення росії.

"Коли розпочалася велика війна в лютому, ми були до неї готові. Я знала, розуміла, що так буде. За три місяці до того я почала закуповувати амуніцію додаткову, бронежилети, медичні рюкзаки, такмед. Завдяки нашим благодійникам ми змогли закупитись і реально врятуватись. 24-го, коли все розпочалось, ми були готові. Ми мали визначену точку збору, куди будуть стягуватися медики, якщо немає зв’язку. Її всі знали, всі розуміли, куди треба йти, а вже після цього відбуватиметься розподіл по фронту. В перший день прибуло 35 наших медиків, надвечір 25-го лютого, в мене вже було 75 медиків, які були готові вирушати на різні ділянки фронту", – зазначила вона.

Також засновниця батальйону "Госпітальєри" повідомила, що перший тиждень повномасштабної війни екіпажи формувалися з людей, які воювали у підрозділі в різні роки.

"З березня ми знову відкрили наш навчальний центр. Раніше ми навчали приватно осіб, які хочуть навчитися професійно, наразі зробили короткий курс, який за чотири дні допомагає готувати медиків, які насамперед вступлять до нас в підрозділ. Тому що потреба надзвичайно велика. Зараз у нас працює фактично 50 екіпажів на різних ділянках фронту. І на всіх ділянках велика кількість поранених", – наголосила вона.

"Ми принципово не стоїмо на другій лінії, тому що кожен мій боєць, кожен мій доброволець здебільшого в цивільному житті або працює медиком, або навчається в медичному університеті, або має якийсь бізнес. Відповідно цим людям вкрай важливо залучатися на тих ділянках, де вони можуть бути максимально ефективними, максимально доречними, зробити максимально багато роботи. Так і відбувається. На багатьох ділянках в нас – 20-50 поранених на один екіпаж", – додала Зінкевич.

"Як не крути, перелік людей, які надають допомогу на передовій, надзвичайно малий. Велика кількість медиків загинули, велика кількість медиків, на жаль, в полоні, і це все змінюється з кожним днем не в наш бік. Більшість людей, яких мали залучити, уже залучили за березень-квітень, нові ресурси швидко підготувати важко, тут я розумію підрозділи Збройних сил", – наголошує народна депутатка.

Також Яна Зінкевич закликала всіх у кого є можливість допомагати батальйону та всім волонтерам і військовим, які працюють задля Перемоги України.

"Щодня у нас виникають величезні потреби у зв’язку з великою кількістю поранених. Це базові речі – турнікети, бандажі, оклюзивні плівки тощо. Це все медична тактика, якої, на жаль, обмаль в Україні і обмаль в країнах, які близькі до нас, тому що все розкуплено. Не тільки бійцями, але й волонтерами, благодійниками, меценатами. Зараз все, що ми замовляємо або намагаємось знайти, – це здебільшого довготривалі замовлення, які будуть робиться тиждень, місяць тощо. Мінімальні якісь запаси ми маємо, але, якщо об’єктивно казати, то цих запасів надовго не вистачить. Буквально на тиждень-півтора. І якщо ми їх не поповнимо, буде скрутно", – резюмує Зінкевич.