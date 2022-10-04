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З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко

4 жовтня, 2022 вiвторок
23:00
війна з Росією Москва_Кремль

Навколо президента РФ Володимира Путіна зараз турбулентна ситуація і найближчим часом люди в його оточенні можуть почати дії, щоб зберегти Росію після диктатора

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

""Чорна мітка" видана Путіну давно і не тільки нами. Байден говорив, що Путін воєнний злочинець і він про це говорив досить давно. Путін уже не є тим, з ким будуть сідати за стіл, щоб про щось говорити. Питання в тому оточенні, яке розуміючи, що Путіну прийшов політичний фінал і він за крок до того, щоб ним пожертвували як в шахах, щоб отримати паузу чи певну перевагу", - зазначив Огризко,

На його думку, будуть говорити з тими, хто за спиною Путіна почне говорити з західними партнерами про постпутінську Росію і все те, що треба зробити, щоб "оцим людям навколо, якщо Захід на це піде, утриматися біля корита".

"Я думаю, що вже такі речі відбуваються і доволі інтенсивно. Мені здається, що зараз навколо Путіна є турбулентна ситуація і ми можемо найближчим часом очікувати дуже несподівані рішення і події, які відбудуться в Москві. Ступінь соціального напруження в  РФ йде від меншого до більшого. Це ще, звісно, не "безжальний російський бунт", але це вже зовсім не те що собі планував Путін. Тому люди навколо нього, які думають про те, щоб Росію якось врятувати, мені здається, найближчим часом почнуть серйозні дії і ми невдовзі дізнаємося про що, власне, йдеться", - підсумував ексміністр.

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Росія
Володимир Путін
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