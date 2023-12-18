З Росії на ТОТ завезли робітників, які ремонтуватимуть пошкоджену на фронті техніку ворога, – ЦНС
Окупанти зазнають втрат техніки на лінії фронті й не справляються з обсягами ремонтів, тому завезли на тимчасово захоплені території робітників із Росії
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Ворог намагається ремонтувати незначні пошкодження техніки на захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях. Проте на цих підприємствах місцеві робітники переважно відмовилися співпрацювати з ворогом. Відтак окупанти зганяють на ТОТ робітників з РФ, та їхня кількість теж не достатня", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що нещодавно росіяни завезли на захоплені землі нову партію ремонтників з АТ "Автомобільний завод "Урал". Людям пропонують подвійну оплату, однак вони не мають жодного статусу, і в разі поранення чи загибелі родини цих працівників не отримають ні виплат, ані пільг.
- Раніше ЦНС повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення, адже медпрепарати насамперед призначаються для російських військових.
- Також відомо, що росіяни в тимчасово окупованому Криму будують новий військовий шпиталь. Це зумовлено великими втратами ворожої армії у війні проти України.
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