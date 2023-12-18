З Росії на ТОТ завезли робітників, які ремонтуватимуть пошкоджену на фронті техніку ворога, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Ворог намагається ремонтувати незначні пошкодження техніки на захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях. Проте на цих підприємствах місцеві робітники переважно відмовилися співпрацювати з ворогом. Відтак окупанти зганяють на ТОТ робітників з РФ, та їхня кількість теж не достатня", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що нещодавно росіяни завезли на захоплені землі нову партію ремонтників з АТ "Автомобільний завод "Урал". Людям пропонують подвійну оплату, однак вони не мають жодного статусу, і в разі поранення чи загибелі родини цих працівників не отримають ні виплат, ані пільг.