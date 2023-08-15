Про це інформує Соцпортал з посиланням на ГО Gender Stream.

Біженки та біженці, які наразі проживають у країнах Європи, розповідають про труднощі, пов’язані з пошуком доступного та безпечного житла; дружнім медичним обслуговуванням; мовним бар’єром; обмеженими можливостями для працевлаштування та соціалізації.

Згідно з дослідженням, українці наголошують на відсутності підтримки з боку державних інституцій, місцевих організацій у всіх країнах, які їх приймають, а також централізованої програми підтримки ЛГБТКІ+ біженців.

Автори дослідження вказують, що країна, в якій проживають учасники та учасниці, впливає на їх досвід. Наприклад, у Польщі, Румунії та Словаччині суспільство менш дружнє до ЛГБТКІ-спільноти. У цих країнах багато респондентів відчувають небезпеку через ставлення суспільства та законодавство, яке не визнає їхні сім’ї.

За їхніми словами, ЛГБТКІ-біженці почувають себе більш вільно у Німеччині та Австрії. Також поточне становище опитуваних залежить від рівня їх залученості до активізму, володіння іноземними мовами та наявності фінансових заощаджень.

Це першу у світі дослідження становища ЛГБТКІ+ біженців та біженок, проведеного організацією Gender Stream. В опитуванні брали участь 34 учасники та учасниці, які на момент проведення дослідження проживали в Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччині, Польщі, Румунії та Словаччині. Дослідження проводилося методом глибинних офлайн та онлайн інтерв’ю з грудня 2022 по травень 2023 року.