За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 20,9 тис. військових, 815 танків, 391 систему артилерії, 171 літак і 150 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 20 березня окупанти втратили близько 20,9 тис. військових, 2087 бронемашин, 815 танків, 391 систему артилерії, 171 літак, 165 БПЛА та 150 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштвбної війни проти України РФ втратила орієнтовно:
- особового складу - близько 20 900 осіб;
- танків - 815 од.;
- бойових броньованих машин - 2087 од.;
- артилерійських систем - 391 од.;
- РСЗВ - 136 од.;
- засобів ППО - 67 од.;
- літаків - 171 од.;
- гелікоптерів - 150 од.;
- автомобільної техніки - 1504 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165 од.;
- спеціальної техніки - 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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