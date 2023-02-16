Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Моїх колег-журналістів розстріляли, а я опинився у полоні, - воєнкор Кігурадзе
Інтерв’ю

Моїх колег-журналістів розстріляли, а я опинився у полоні, - воєнкор Кігурадзе

Тетяна Яворська
16 лютого, 2023 четвер
08:16
війна з Росією Кігурадзе

В Україні з 2018 року 16 лютого відзначають День військового журналіста. Зараз наші військкори борються поряд з воїнами ЗСУ за право українців на правду, хоч зброя у них дещо інша – відеокамери, мікрофони, диктофон та фотоапарати. Журналіст Темур Кігурадзе розповів Еспресо про досвід, який здобув у різних гарячих точках світу, про те, як безпечно працювати кореспондентам на передовій

Тренінги з безпеки для колег його спонукала проводити ситуація, яка сталась особисто з ним під час російсько-грузинської війни у 2008 році. Тоді колег-журналістів розстріляли, а його самого взяли у полон. 

Темур Кігурадзе – грузин. Воєнним журналістом почав працювати ще у 20-річному віці. За цей час побував у найгарячіших точках світу, де відбувались збройні конфлікти: у Грузії, Афганістані, Лівії, Сирії, Україні після 2014 року. Про останнє відрядження до нашої країни розповідає, що таких масштабів руйнації на європейському континенті ніколи не очікував побачити. 

Тактику гібридної війни в Україні росіяни випробовували на Грузії

Передусім розкажіть, як так сталося, що ви стали військовим чи воєнним журналістом?

Взагалі не люблю термін – воєнний журналіст. Надто багато людей себе називають так, роблячи речі, які не мають нічого спільного з журналістикою. Я маю на увазі людей, які працюють з російського боку. Але так сталось, що значну частину своєї кар'єри я висвітлював воєнні конфлікти. Почалось в той момент, коли Росія напала на мою рідну країну Грузію у серпні 2008 року. Я був тоді молодим кореспондентом, поїхав висвітлювати війну на території Південної Осетії. 

Ми знали, що в Грузії буде ескалація замороженого конфлікту, який почався ще в 90-х роках за активної участі Росії. Влітку 2008-го ми точно знали, що буде ескалація, ніхто не знав лише масштабів і коли почнеться. Тоді я працював на англомовну щоденну газету. Всю ніч 7 серпня спостерігали, що відбувається, по телебаченню, а вранці з колегами вже виїхали в зону бойових дій.

Без підготовки і обладнання, на звичайній легковій машині. На блокпості проїхали і заїхали в головне місто Південної Осетії – Цхінвалі. Було чутно перестрілки і артилерію. Вийшли з камерами з авто і вдалині побачили групу озброєних людей. Зауважу, що на той час ми ще мали інформацію, що цю частину міста контролюють грузинські військові. Але це були росіяни, які матом до нас кричали, а потім розстріляли двох моїх колег. Мене та іншого журналіста поранили і нас взяли в полон осетинські сепаратисти. Потім передали росіянам, які забрали нас на територію Росії.

Темур Кігурадзе в Південній Осетії

Для чого ви були потрібні росіянам? 

Російська ФСБ допитувала, звинувачували у шпіонажі, у роботі на грузинську розвідку.

Можете пригадати свої емоції тоді? Російська агресія шокувала?

Не те, щоб шокувала, адже я знав історію Грузії, історію регіону, тому це не було якоюсь надзвичайною несподіванкою. Найбільше, що мене шокувало – потужна інформаційна війна. Це був фактично перший конфлікт, де Росія в повній мірі використовувала всі тактики сучасної гібридної війни, включаючи інтернет, соцмережі, цілодобове новинне мовлення.

Був такий інцидент, коли я вже був у руках росіян: у відділок поліції підігнали знімальну групу "Росії 24", яка начебто записала зі мною інтерв'ю. Я їм розповів те, що я бачив, але з моєї точки зору, з точки зору громадянина Грузії. І дуже здивувався, коли наступного дня у кабінеті начальника поліції побачив себе в новинах. Там я просто відкривав рот, а диктор говорив усе, що їм було потрібно. Тоді я зрозумів, що війна ведеться не лише силами солдатів, що йде також інформаційна війна, яка буває часом ефективнішою, ніж бойові дії.

Бажання самостверджуватись, вбиваючи інші народи і знищуючи інші країни, прищепив телевізор, чи такі прагнення завжди були? Звідки це в росіян? 

Важко сказати, але загалом гібридна війна не є винаходом 21 століття. Взяти хоча б десятки років пропаганди в радянський час. Якщо глянути в історію, то скільки там Росія була номінально незалежною і не авторитарною? Років 10, не більше. Цього недостатньо, щоб виросло покоління, яке би розуміло, що таке демократичні, ліберальні цінності, що таке цінність людського життя. Ні СРСР, ні Російська імперія не подавали ознак, що людське життя стоїть найвище. Тут згадується легендарна фраза: "Баби єщьо нарожают". Там ніколи життя нічого не вартувало. На жаль, зараз ми бачимо те саме. Вони не церемоняться навіть зі своїми громадянами, що вже казати про інших. 

Україна перевершить Сирію за масштабами руйнувань

Ви були в багатьох гарячих точках. Що спільного в різних конфліктах в різних країнах?

Всі конфлікти різні. Після того, як я повернувся з війни у 2008 році, так вже сталось, що мені почали пропонувати роботи, пов'язані з воєнними конфліктами.

Наступне моє відрядження було у Афганістан, де я працював разом з грузинською й американською армією. Найбільше запам'яталось те, що місцеве населення жило у абсолютній безвиході. Вони воюють навіть не сотню, а сотні років. Для них війна стала буденністю.

Найстрашніше, що можна було бачити там, коли люди розуміють, що в будь-який момент можуть загинути. І навіть натяк на доступ до благ цивілізації не стоїть на порядку денному. Просто дістати чисту воду – це величезна проблема, а при цьому країна воює вже століттями. В далеких афганських селах я зустрічав людей, які розмовляли російською мовою до останньої окупації. І знову ж таки – знецінення людського життя і факти того, що люди можуть звикнути до всього. Війна знецінює людські цінності. 

Темур Кігурадзе в Афганістані

Чим війна в Україні відрізняється від інших війн, на яких вам доводилося працювати?

Україна сильно відрізняється від того, що я бачив у Африці чи Афганістані. Народ України не звик до такої агресієї з боку свого сусіда. Тому для мене стало великою несподіванкою, у позитивному значенні, наскільки українці готові давати відсіч цьому нашестю.

Дуже сильно відрізняється початок війни у 2014-му, і те, що було в лютому 2022 року. В 2014 році я працював у Донецьку, коли там почались захоплення адмінбудівель, фактично війна, а Київ у той час жив мирним життям. Працювали ресторани, нічні клуби, молодь розважалась, танцювала. Я їм розповідав, що бачив на сході країни, вони мене уважно слухали і при цьому продовжували свої тусовки. Просто бачили, що не вистачає бармена у барі. Його призвали? Ну нічого, продовжуємо.

Звичайно, вже у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, ситуація дуже сильно змінилась. Люди зрозуміли, що це стосується всіх і кожного. Для мене було великим здивуванням, коли жінки, чоловіки усієї країни і будь-якого віку включились в боротьбу. От бабця мого товариша, 80-річна жінка в'язала маскувальні сітки. Тут вся країна може стати на захист своєї батьківщини попри етнічну приналежність, мову. І в цьому був величезний промах росіян, які думали, що російськомовні українці у Харкові, Сумах здаватимуть свої міста лише через те, що розмовляють тією ж мовою, що окупанти. 

Жорстокість росіян щодо цивільних – наскільки типова для сучасних війн?

Це справді було надзвичайним шоком. Я бачив жорстокість, розправу над місцевим населенням у Африці. Ціль була – захопити якийсь регіон, зробити так, щоб люди покинули важливі для тактичних функцій пункти.

Те, що я бачив тут на власні очі, зокрема в Київській області після деокупації: як поводились з місцевим населенням, як грабували, виносили, а те, що не могли забрати, просто нищили, гадили в прямому значенні на дорогі меблі. Я не бачу в цьому воєнної тактичної необхідності. Це роблять люди з садистськими нахилами, без жодного воєнного сенсу. Це можна порівняти з геноцидом в Африці, в Руанді, де вирізали цілі села. Однак такого не очікуєш на Європейському континенті. Для мене це було шоком. Навіть в Африці таких речей я не бачив.

Темур Кігурадзе в Лівії

Нам в Україні здається, що масштаби руйнувань дуже великі. А як ви, побачивши багато війн, можете їх оцінити? Чи можна говорити про тактику випаленої землі, що не завжди відповідає якимось конкретним військовим цілям?

Факт, що таких масштабних бойових дій на території Європейського континенту не було від закінчення Другої світової війни. Навіть найкривавіше протистояння на території Югославії не зрівняти з тим, що відбувається в Україні. Звісно, що схоже відбувається в інших країнах, але це далеко від Європи. За масштабами можна порівняти лише з тим, що було в Сирії, коли була знищена фактично частина країни. Але, на жаль, агресія в Україні буде бити і ці антирекорди. Це – абсолютна катастрофа.

Я завжди намагаюсь знайти світло у кінці тунелю. Відродження України після перемоги буде не менш вражаючим серед усього цього. Весь цивілізований світ розуміє, яка велика катастрофа зараз в Україні. І люди, і влада готові допомагати вам. 

Фото Темура Кігурадзе, зроблене в Ірпені

У Донецьку людей, які здавалися адекватними, кілька місяців тупої пропаганди перетворювали на зомбі

Чи маєте якісь припущення, коли і як закінчиться ця війна?

Робити прогнози – невдячна справа. За всіма даними та аналізами, найближчі два-три місяці будуть переломні – Росія спробує зробити ще один ривок. Наразі він починається невдало для російської армії. Росіяни, як бачимо, не взяли жодних уроків з початку повномасштабного вторгнення і повторюють ті ж помилки. При цьому кількість навчених військових у них зменшується, що є доброю новиною для України. Однак, попри все, Україна платить надзвичайно велику ціну за свою стійкість і перемогу. 

Коли під час професійної діяльності вам було найстрашніше? Розкажіть про цей випадок.

Страшно завжди. Людина, яка не має відчуття страху, вражена ментально і це дуже небезпечно. Пригадую, було дуже страшно перший раз у Південній Осетії, бо кілька разів мене поривались розстріляти. Я особливо не розумів, як з цим упоратись. Було страшно в Афганістані, коли підірвали колону, в якій ми їхали – підірвали головне авто, в якому сиділи наші колеги-журналісти. Виконуючи накази військових, ми не могли вийти з машин і перевірити, чи всі цілі. Просто сиділи і чекали, сподіваючись, що підкріплення і підтримка підійдуть вчасно. 

Було страшно в 2014 році в Донецьку. Бо я там працював і до початку війни. Я не впізнавав людей, які були довкола мене, адже я пам'ятаю Донецьк як мирне місто. Як могли вони за кілька місяців зненавидіти своїх співгромадян, повторяючи тези тупої пропаганди. Як люди в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння стають господарями ситуації через те, що їм просто роздали автомати в руки. Це було дуже страшно, бо розумієш – немає сили, яка це контролює. Звичайно, в підсумку контролює Росія. Але на місцях були факти неймовірних звірств, яких ти точно не очікуєш від людей, з якими ти говорив кілька років тому і вони були начебто адекватні. Я помилився і для мене це було дуже страшно. 

І зараз головне, що мають пам'ятати наші військові журналісти, щоб, по-перше, залишитися живими і здоровими, а, по-друге, професійно виконати свою роботу?

Найперше, треба розуміти, що відрядження у зону бойових дій починається не з того, що ти сідаєш в авто і їдеш. Починається воно набагато раніше. Людина має активно готуватись до бойових дій. І через те, що сталось зі мною в 2008 році, я присвятив частину своє кар'єри роботі з журналістами, які повинні працювати в гарячих точках. Саме для того, аби уникнути помилок, яких можна уникнути маючи бодай елементарну підготовку. 

Отже, має бути бронежилет, каска – не воєнного зразка, синього кольору. Треба пройти курс першої медичної допомоги. До слова, ці курси треба проходити абсолютно всім цивільним громадянам України, а воєнним журналістам - особливо. Носити з собою якісний набір медикаментів, вміти зупиняти кровотечу, максимально отримувати актуальну інформацію про те, куди їдете (тим більше зараз, коли ситуація на лінії фронту змінюється щогодини). 

І найголовніше – золоте правило воєнної журналістики – жоден кадр, жоден синхрон чи інтерв'ю не вартує життя і здоров'я людини. Між гарним кадром і життям треба вибирати життя. Завжди. 

Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Грузія
Донецьк
журналісти
тероризм
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Євген Пригожин "Вагнер"
14 лютого, 2023 вiвторок
Пригожин не підтвердив оточення Бахмута і назвав роботу ЗСУ "м'ясорубкою"
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 лютого, 2023 понедiлок
Кому належить енергетична інфраструктура України
15 лютого, 2023 середа
Усик відкинув фінансові забаганки Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 41.74
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 лютого
08:54
Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен
До України прибув голова МЗС Ізраїлю Коен
08:54
Оновлено
ракетний удар
Повітряні сили знищили 16 російських ракет під час нічної атаки
08:47
За добу армія РФ вбила 6 мирних мешканців Донеччини, 13 людей отримали поранення
08:34
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
АЕК - "Дніпро-1": де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
08:34
орки
РФ втратила в Україні вже понад 140 тис. військових і 287 гелікоптерів із початку повномасштабного вторгнення
08:24
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі
В Аль-Каїди з'явився новий лідер, ним став колишній єгипетський спецпризначенець, - ООН
08:05
Оновлено
ракета
Нічна атака по Україні: працювала ППО, є влучання на Львівщині та Дніпропетровщині
08:04
OPINION
Юрій Касьянов
Ворог готує масштабну повітряну атаку
07:53
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія застосувала комбіновану тактику, використавши дрони, стратегічну авіацію та 8 "калібрів", - Гуменюк про нічну атаку
07:25
Анонс
Вадуц - Дніпро-1, Ліга конфренцій
Ліга конференцій: розклад матчів 1/16 фіналу
07:14
Китай
Виробник обладнання для чіпів ASML звинуватив робітника з Китаю в крадіжці даних про його технології
07:03
Непокаране зло повертається
РФ обстріляла Чаплинку на Херсонщині для дискредитації ЗСУ та масово збирає у Криму кров для поранених солдатів, - Генштаб 
06:55
Анонс
Шахтар
"Шахтар" - "Ренн": де та коли дивитись матч українців у плей-офф Ліги Європи
06:39
Leopard 2
Україна поки що не отримає обіцяної кількості модифікованих танків Leopard 2, - міноборони Німеччини
06:25
Анонс
Роберт Левандовські, Барселона - Баварія
Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу
06:23
танк ЗСУ
ISW: Західні танки в Україні зруйнують здатність РФ вести механізовану війну
06:08
електромобіль
Європарламент заборонив з 2035 року продавати у ЄС дизельні та бензинові авто
05:55
Михайло Мудрик, "Челсі", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
05:52
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
На Луганщині виявили новий цвинтар вагнерівців
05:40
путін путлер
Путін має обмежені можливості для продовження війни в Україні, - Велика Британія в ОБСЄ
05:07
санкції проти РФ
Нові санкції ЄС сприятимуть виявленню заморожених російських активів, - Bloomberg
04:39
ракета
На Львівщині під час повітряної тривоги ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури
04:21
Трофейна техніка
Під Вугледаром РФ втратила 5-тисячну бригаду морпіхів та 130 одиниць техніки, - Україна в ОБСЄ
03:36
Держдеп США
"Ми стежимо за кожним доларом": Держдеп США похвалив Україну щодо підзвітності використаної допомоги
02:47
Кольорами Берлінале-2023 стали синій та жовтий
Зеленський 16 лютого виступить на відкритті кінофестивалю у Берліні
02:20
росія мобілізація орки окупанти
Армія РФ була б готова до наступу у травні, але почала скоріше під тиском Кремля, - CNN
01:53
Проросійського активіста Сергія Чауліна депортували з Естонії у РФ
Естонія депортувала у РФ місцевого проросійського активіста, координатора "Безсмертного полку"
01:25
Олімпіада-2022, збірна Росії
У МОК наполягають, що недопуск атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади "не досягне політичних цілей"
00:57
путін путлер
Ексдружина Путіна в очікуванні санкцій ЄС терміново продає нерухомість у Іспанії, - ЗМІ
00:29
Мая Санду та Дорін Речан
Кандидат у прем'єри Молдови секретар РНБО Речан представив свій уряд
2023, середа
15 лютого
23:56
Михайло Мудрик, "Челсі", "Борусія Дортмунд", Ліга чемпіонів
"Челсі" з Мудриком програв "Борусії" у Лізі чемпіонів
23:54
Володимир Зеленський
Зеленський про втрати окупантів: "По всій Росії скоро буде складно знайти морпєха"
23:28
АПЛ, Олександр Зінченко, Арсенал, Манчестер Сіті
"Арсенал" Зінченка програв "Ман Сіті" у надважливому матчі за чемпіонство АПЛ
23:25
РФ ударила по багатоповерхівці в Покровську: загинуло троє людей, ще 11 поранені
22:33
Ексклюзив
карта Сватове Кремінна Лиман Курахове Вугледар Бахмут 15.02.22
Бахмут - це головний напрямок удару противника на східному фронті, - речник Східного угрупування військ Череватий
22:26
Держдепартамент США
Держдепартамент США підтвердив підготовку допомоги Україні на $9,9 млрд
22:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог тисне по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
21:58
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 лютого
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російський наступ провалюється, ЗСУ знищили понад 50% російських танків, Китай уважно стежить за війною в Україні. Світові ЗМІ про Україну 15 лютого
21:42
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
На Сумщині за день 30 прильотів, росіяни скинули на Краснопільську громаду вибуховий пристрій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV