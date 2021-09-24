За перше півріччя 2021 р. обсяг нелегальної торгівлі сигаретами склав 7,2 млрд шт., втрати бюджету – 13,2 млрд. грн – Kantar

Частка нелегальних сигарет на ринку України складає 15,9%. Це абсолютний рекорд за останні 10 років.

Таку інформацію оприлюднила генеральний директор Kantar Україна Світлана Винославська сьогодні на он-лайн конференції «Дослідження ринку нелегальної торгівлі тютюновою продукцією в Україні».

- Попередній пік нелегальної торгівлі ми фіксували у 2013 р. – 8,5%. У 2015-2017 рр. був доволі низький рівень нелегальної тютюнової продукції. Надалі він поступове підвищувався, а цього року вже спостерігається стрімке зростання – зокрема, у лютому 2021 р. – 12,8%, а у останньому дослідженні – 15,9% - пояснює тенденцію Світлана Винославська.

Екстраполюючи ці дані на обсяги виробництва сигарет в Україні, у Kantar Україна підрахували, що за І півріччя 2021 р. обсяг нелегальної торгівлі сигаретами склав 7,2 млрд сигарет.

Виходячи із мінімальної ціни пачки сигарет в 50 грн, до якої входить акциз (29 грн за акцизним мінімумом), ПДВ (20%) і роздрібний акциз (5%), експерти Kantar Україна оцінили обсяг втрат бюджету від нелегальної торгівлі за І половину 2021 р. на рівні 13,2 млрд грн.

- Лідери за часткою нелегальної тютюнової торгівлі в Україні – Одеська, Харківська і Донецька області – повідомила Світлана Винославська.

За даними Kantar Україна, 34% нелегальної продукції реалізується через магазини, 33% - через кіоски, 20% - через вуличну торгівлю, 11% - на відкритих ринках.

- В основному нелегальні сигарети купують люди з нижчим рівнем доходу – не тільки з сільської місцевості, але і з міст. Приблизно половина з них усвідомлюють, що вони купують підроблену, нелегальну продукцію – пояснює гендиректор Kantar Україна Світлана Винославська.

Експерти з оподаткування переконані: причинами різкого зростання частки нелегальної торгівлі сигаретами є непродумана податкова політика і недостатній рівень боротьби з нелегальним ринком.

- За даними Державної казначейської служби України, незважаючи на підвищення акцизу на сигарети на 20%, надходження від тютюнового акцизу у першій половині 2021 р. зменшилися на 1,65 млрд грн. – заявила експерт з оподаткування, кандидат економічних наук Тетяна Кощук.

Експерт Growford Institute, професор Костянтин Швабій попереджає про високі ризики непродуманого підвищення акцизів і різкого зростання частки нелегальної тютюнової продукції для доходів держбюджету.

- Згідно з рейтингом ТОП 200 найбільших платників податків, у 2020 р. 4 виробники сигарет сплатили 57,3 млрд грн податків до держбюджету, що складає близько 7% всіх надходжень. Подальше збільшення податкового навантаження гальмуватиме легальне виробництво, – впевнений Костянтин Швабій.