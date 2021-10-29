Закликали захопити владу: на Київщині викрили антиукраїнське угруповання
СБУ нейтралізувала антиукраїнське угруповання, яке закликало до насильницького захоплення влади
Про це передає пресслужба СБУ.
"СБУ нейтралізувала антиукраїнську діяльність "активістів" у Київській області. Члени угруповання проводили мітинги і закликали до захоплення державної влади в Україні", - йдеться в повідомленні.
Для маскування діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.
СБУ встановило, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.
"Свої "гасла" поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади", - йдеться в повідомленні.
Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які використовували зловмисники.
Наразі слідчі повідомили лідеру угруповання про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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