Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Лабораторії цифрової безпеки Максим Дворовий.

"Механізми, які передбачені та закладені законом про медіа, змодельовані таким чином, щоб унезалежнити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення максимально від будь-якого політичного впливу. Та аби зробити неможливими її можливості закривати будь-які канали за політичними підставами. Перестороги насправді існують, але автори закону заклали достатньо велику кількість запобіжників для того, щоб максимально унезалежнити Нацраду в теперішній конфігурації", - сказав він.

Дворовий наголосив, що до того моменту, як будуть внесені зміни до Конституції, яка змінить квотний принцип призначення членів (4 - від Ради, 4 - від президента), досягнути ідеальної сутнісної незалежності Нацради буде важко.

"Конституцію змінювати під час воєнного стану неможливо. Залишається діяти механізмами суспільного тиску. Суспільство має дивитися за тим, аби діяльність Нацради не призводила до надмірних негативних наслідків. До яких призводили рішення інших органів медійної сфери протягом попереднього року", - підсумував юрист.