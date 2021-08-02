Залишки коштів у держскарбниці знизилися до майже 10 млрд грн
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок серпня склали 9,87 млрд грн, проти 10,4 млрд грн на початок липня
Про це йдеться на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).
Так, залишок коштів на ЄКР на початок серпня 2021 року склав 9,78 млрд грн, що на 522 млн грн менше, ніж на початок липня цього року.
Зазначимо, що роком раніше, згідно з даними ДКСУ, залишки на ЄКР на початок серпня складали 51,69 млрд грн.
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