Залишки коштів у держскарбниці знизилися до майже 10 млрд грн

Про це йдеться на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Так, залишок коштів на ЄКР на початок серпня 2021 року склав 9,78 млрд грн, що на 522 млн грн менше, ніж на початок липня цього року.



Зазначимо, що роком раніше, згідно з даними ДКСУ, залишки на ЄКР на початок серпня складали 51,69 млрд грн.



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