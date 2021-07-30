Засуджені в Грузії українські моряки повернулися до України
Двоє українських громадян Юрій Хомич та Володимир Дяченко, яким раніше цього місяця скасували чотирирічне ув'язнення в Грузії, повернулися до України
Про це повідомляє посольство України в Грузії на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України та Грузії були звільненні з-за грат, нарешті дісталися дому", — пишуть у посольстві.
Дипломати також опублікували відео із зустрічі українських яхтсменів:
- Нагадаємо, що наприкінці листопада 2020 року Грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували громадяни України Юрій Хомич та Володимир Дяченко, а також громадянин Грузії Михайло Батурин.
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