Засуджені в Грузії українські моряки повернулися до України

Про це повідомляє посольство України в Грузії на своїй сторінці у Facebook.



"Сьогодні Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України та Грузії були звільненні з-за грат, нарешті дісталися дому", — пишуть у посольстві.



Дипломати також опублікували відео із зустрічі українських яхтсменів:



Нагадаємо, що наприкінці листопада 2020 року Грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували громадяни України Юрій Хомич та Володимир Дяченко, а також громадянин Грузії Михайло Батурин.