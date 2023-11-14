Зацікавленість у фінансуванні боротьби України впала в Конгресі США, а Європа відкрила центр підготовки українських пілотів на F-16. Акценти світових ЗМІ 14 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 листопада.

Зацікавленість у фінансуванні боротьби України впала в Конгресі США

Зацікавленість Конгресу у фінансуванні боротьби України з російськими військами впала нижче, ніж будь-коли, а зростаюча конкуренція з боку інших пріоритетів національної безпеки, зокрема Ізраїлю й південного кордону США, може стати дзвіночком до різкого скорочення допомоги українцям, пише The Washington Post.

І демократи, і республіканці натякали на таку можливість останніми днями, а Пентагон, тим часом, попередив, що його асигнування для Києва стають "все меншими і меншими".

"Ми ризикуємо зазнати невдачі, віддати Путіну перемогу саме тоді, коли він перебуває на межі поразки", — апелює натомість республіканець, сенатор Крістофер Кунс до своїх колег із Комітету з міжнародних відносин Сенату.

Конгресові залишилося менше ніж тиждень, щоб узгодити короткостроковий законопроєкт для запобігання закриття уряду, перш ніж федеральне фінансування. Але навіть після цього законодавцям, ймовірно, доведеться витратити наступні два місяці на подолання глибоких розбіжностей, аби все ж таки ухвалити більш масштабні плани фінансування на наступний рік.

На тлі таких перипетій зростає перспектива, що Конгрес просто не затвердить додаткову допомогу Україні. Це може мати серйозні геополітичні наслідки, підриваючи одну з центральних зовнішньополітичних цілей Байдена і "підтверджуючи оптимізм Росії щодо того, що рішучість Заходу дасть тріщину першою в її спробі повернути собі частину колишньої радянської імперії".

За інформацією від адміністрації Байдена, станом на сьогодні Конгрес вже виділив близько 113 мільярдів доларів на допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, надавши бронетехніку, системи протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники, боєприпаси тощо, які українські сили використовували для знищення значної кількості російської зброї та техніки і витіснення росіян з деяких ключових міст.

Запит президента на допомогу Україні є частиною пакету національної безпеки вартістю 106 мільярдів доларів, який також передбачає екстрене фінансування Ізраїлю, а також виділення коштів на ініціативи зі стримування Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та на боротьбу зі спалахом нелегальної імміграції через американо-мексиканський кордон.

"Апетит республіканських законодавців до подальшої допомоги Україні зменшувався упродовж багатьох місяців, однак навіть перед довгоочікуваним літнім наступом нації не вдалося досягти жодних драматичних проривів, оскільки опитування громадської думки свідчили про неухильне зниження колись потужної підтримки з боку американської громадськості", — зазначає WP.

Сенатор Синтія Ламміс заявила в інтерв'ю, що її виборці-республіканці "вважають, що на цю мить Ізраїль є вищим пріоритетом, і що, якщо пізніше нам потрібно буде переглянути деякі з цих попередніх пріоритетів, це буде доречно зробити".

Прихильники в обох палатах наполягають на тому, що двопартійна більшість Конгресу все ще виступає за надання допомоги Києву, але навіть цього може бути недостатньо, щоб проштовхнути запит Байдена найближчим часом.

Один з можливих шляхів, який обговорюється в Сенаті, полягає в тому, щоб об'єднати допомогу Україні з грошима на боротьбу з нелегальною імміграцією, що є пріоритетним для Республіканської партії.

"Я хочу бути відвертим з вами про нашу проблему, — сказав сенатор Марко Рубіо (Республіканська партія, штат Флорида) трьом представникам адміністрації, які були присутні на слуханнях минулого тижня. — Люди підходять до мене і кажуть наступне: "Ми маємо п'ять, шість тисяч людей на день, які перетинають наш кордон; у нас є всі інші потреби... Чому Україна важлива в цьому контексті?""

Невизначеність у Конгресі спонукала Міністерство оборони "дозувати" асигновані кошти, які залишаються доступними для допомоги Україні у сфері безпеки. Нещодавні пакети допомоги склали менше ніж 200 мільйонів доларів, у порівнянні з попередніми поставками озброєнь на суму 1 мільярд доларів і більше.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що здатність Сполучених Штатів "повністю фінансувати" потреби України "з кожним тижнем стає все складнішою і складнішою".

Минулого тижня американські чиновники попередили законодавців, що якщо США не нададуть Україні додаткову економічну допомогу, країна, ймовірно, буде змушена скоротити величезну кількість державних службовців і працівників сфери послуг.

"Без подальших асигнувань уряду України доведеться вдатися до надзвичайних заходів, таких як друк грошей або невиплата критично важливих зарплат, що може призвести до гіперінфляції і завдати серйозної шкоди військовим зусиллям", — сказала помічниця адміністратора з питань Європи та Євразії Агентства США з міжнародного розвитку Ерін Маккі.

Наразі невідомо, чи зможе навіть двопартійна угода Сенату щодо імміграції та України пройти через набагато більш консервативну Палату представників.

Фото: reuters

У WP підкреслюють, конкуренція за обмежені ресурси може виявитися занадто сильною для того, щоб допомога Україні вижила.

Тим часом адміністрація стверджує, що Америка може і повинна продовжувати надавати пріоритетну підтримку обом конфліктам: "Сполучені Штати, — заявив минулого місяця міністр оборони Ллойд Остін, — можуть ходити і жувати жуйку одночасно".

Рішучий прихильник допомоги Україні, республіканець Тодд Янг сказав, що законодавці намагаються подолати "сенсорне перевантаження" серед своїх виборців і чітко обґрунтувати необхідність термінової допомоги, конкуруючи "з іншими важливими питаннями і повідомленнями, що циркулюють в ефірі, які можуть розмити наші послання".

Тим часом українські урядовці посилюють свою роботу з республіканськими законодавцями, сподіваючись переконати їх не залишати свою країну позаду. А прихильники України в обох партіях намагаються пов'язати кризи в Україні та Ізраїлі як частину більшої, екзистенціальної боротьби добра зі злом, демократії з автократією, які повинні протистояти разом.

Європа відкрила центр підготовки українських пілотів для бойових літаків F-16

Данія, Норвегія, Бельгія та Нідерланди пообіцяли надати Києву винищувачі американського виробництва, повідомляє Politico. А центр підготовки українських пілотів відкрився у Румунії.

"Центр стане міжнародним хабом для підготовки пілотів F-16 і сприятиме підвищенню оперативної сумісності між союзниками", — переконані у румунському оборонному відомстві.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що навчальний центр є "значним практичним внеском у нашу авіаційну коаліцію".

Фото: U.S. Air Force

І поки Київ вже тривалий час говорить про необхідність цих винищувачів для боротьби проти окупантів, Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія оголосили, що готові надати Києву винищувачі F-16 американського виробництва.

У середині осені міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказав, що перші літаки будуть відправлені до квітня 2024 року. Бельгія ж пообіцяла поставити винищувачі до 2025 року, якщо наступний уряд погодиться на це після виборів наступного року.

Минулого тижня п'ять голландських F-16 прибули до навчального центру в Румунії, а загалом голландський уряд надасть для навчання від 12 до 18 літаків.

"Навчальний центр в Румунії спочатку використовуватиме літаки для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16, після чого навчання буде проводитися для румунських і українських пілотів. Літаки будуть літати лише в повітряному просторі НАТО", — говорять в уряді Нідерландів.

Тим часом американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі, зробить свій внесок у навчання та технічне обслуговування винищувачів.