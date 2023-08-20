Заяви про "довгу війну" за популізмом дорівнюють "двом-трьом тижням"
Західні уряди підтримують Україну рівно доти, доки вважають, що це на користь їхнім народам
До влади почало доходити, що бравурні популістичні заяви про швидку й беззастережну перемогу з гарного піарного ходу перетворилися на свою протилежність. І її спікери перейшли на "сувору правду війни" а-ля сер Вінстон. Тепер, здається, вони дуже пишаються цим своїм удаваним суворим правдорубством щодо "років війни попереду".
Є тільки одна проблема в цій історії. А чи спитали ви, шановні х**пльоти, думку з цього приводу наших партнерів, за чий майже винятковий рахунок війна й ведеться?
Я всоте намагаюся пояснити, що західні уряди підтримують Україну рівно доти, доки вважають, що це на користь їхнім народам і, вибачте за прозу життя, їхнім політичним силам.
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Скажу більше: навіть якщо владні (нині) партії будуть наполягати на беззастережній підтримці України, не факт, що завтра електорат не змінить їх біля керма. А без їхньої (західних урядів) підтримки навіть ефективно протистояти московитам (не кажу вже про звільнення країни) буде вельми проблематично.
Тому, заява про "роки" за рівнем популізму мало чим відрізняється від "двох-трьох тижнів".
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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