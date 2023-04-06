Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У польському Жешуві відбулася конференція "З’єднуючи Україну з Європою та світом - реконструкція та розвиток сталої транспортної інфраструктури та ефективних ланцюгів постачання" за участі представників міністерств транспорту 23 країн світу, за підтримки Міжнародного транспортного форуму (ITF).

"Ми вдячні за ваше партнерство. Разом ми будемо збільшувати пропускну спроможність залізничної мережі України, щоб допомогти компенсувати втрати від обмеження доступу до морських перевезень. Разом ми допоможемо Україні зберегти її найважливішу інфраструктуру під час цієї війни та допоможемо відновити транспортні шляхи, пошкоджені війною", - каже міністр транспорту США.

Буттіджедж закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну у розвитку логістики, збереження інфраструктури та відбудови зруйнованих об'єктів.

"Дороги та мости, які сьогодні понівечені бомбами та по яких досі ходять українські герої, які відправляються на передову, будуть відремонтовані та модернізовані, щоб перевозити українські сім'ї на роботу, в ресторани та на сімейні урочистості в мирний час", - додав Буттіджедж.

Також міністр транспорту США наголосив, що РФ агресією в Україні підриває глобальну безпеку, загострює продовольчу та енергетичну кризи, провокуючи зростання цін і поширення голоду в країнах Африки та Азії.

"Дякуємо Піту Буттіджеджу за підтримку та переконані, що наше партнерство охоплюватиме не тільки проєкти допомоги Україні, але й взаємовигідні інвестиційні проєкти, які ми запустимо відразу після перемоги", - заявили в пресслужбі.