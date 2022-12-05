Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
Ольга Трофімцева, амбасадорка з особливих доручень МЗС України, зазначила, що збитки підраховуються не тільки з втрат трейдерів, а також компаній з великим виробництвом та маленьких фермерів
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Амбасадорка з особливих доручень МЗС України прокоментувала повідомлення Bloomberg про викрадення Росією українського зерна на $1 млрд.
"Наші українські експерти вважають цю цифру від Bloomberg заниженою. Однак, тут могла йти мова лише про вкрадену пшеницю з окупованих територій. А якщо говорити загалом про вкрадене зерно і про території, які вже деокуповані, то я думаю, що ці збитки можемо сміливо оцінювати як мінімум $2 млрд. На мою думку, оцінка збитків у $1 млрд – це занизька цифра", - зауважила амбасадорка.
Ольга Трофімцева підкреслила, що збитки підраховуються не тільки з втрат трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.
"На тимчасово окупованих територіях перебувають різного розміру виробники, які поки що ніяк не можуть відновити ці збитки. Якщо говорити про крадіжки зерна окупантами, то ми говоримо, що треба все фіксувати, щоб документально подавати інформацію про те, що відбувалося під час окупації у господарській діяльності виробників. Зараз триває вже третє велике міжнародне розслідування, яке показує не тільки кількість вкраденого зерна, а завдяки сучасним технологіям, нам відомо, якими кораблями, маршрутами намагалася вивозити Росія українське зерно. Тому, вважаю, що доказів у нас більш ніж достатньо. Я абсолютна впевнена, що буде відповідати не тільки Росія, а й компанії, які беруть у цьому участь", - підсумувала Трофімцева.
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