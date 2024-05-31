Алергія: симптоми, механізм виникнення та способи її лікування

Від непереносимості пилку до реакцій на їжу та контакт з певними речовинами, алергія може виявитися досить неприємною і навіть небезпечною. Проте розуміння причин її виникнення та існуючих методів лікування може допомогти зменшити її вплив на життя.

Що таке алергія та чому вона виникає?

Алергія — це реакція імунної системи організму на речовини, які зазвичай не є шкідливими для більшості людей. Ці речовини, які називаються алергенами, можуть включати пилок, певні харчові продукти, лікарські препарати, укуси комах, фермент слини домашніх тварин та інші фактори.

При контакті з алергеном імунна система вивільняє особливу біологічно активну речовину — гістамін. Він необхідний для нормального функціонування організму, зокрема для запальних і імунних реакцій проти реальних патогенів, таких як віруси, бактерії, грибки та паразити. Однак у випадку алергії, імунна система помилково сприймає нешкідливі речовини (алергени) як загрозу і вивільняє гістамін у відповідь на них. Це призводить до появи характерних симптомів алергії:

нежить та закладеність носа

чхання

свербіж та почервоніння очей

висипання на шкірі

запалення

задишка та кашель

набряки губ, язика, обличчя або інших частин тіла

анафілаксія (серйозна, потенційно небезпечна для життя реакція)

Алергії виникають через надмірну реакцію імунної системи на певні речовини. Точний механізм виникнення досі невідомий, деякі вчені припускають, що це пов'язано зі спадковістю. Якщо у батьків є алергії, існує вища ймовірність того, що діти також будуть схильні до алергічних реакцій.

Ще одна популярна теорія стверджує, що алергія є помилковою захисною реакцією організму на паразитів. Так, у жителів розвинених країн, де подібні інфекції рідкісні, імунна система починає надмірно реагувати на абсолютно безпечні речовини. Це призводить до появи численних неприємних симптомів.

Однак професор імунобіології Єльського університету Руслан Меджитов не погоджується із цією теорією. Він впевнений, що алергія не є біологічною помилкою та переконує, що це важливий захист від шкідливих хімічних речовин, який допомагав вижити нашим предкам десятки мільйонів років тому і продовжує виконувати цю функцію донині. Вчений визнає, що ця теорія є суперечливою, але вірить, що час підтвердить її правильність. Про це пише BBC.

На які продукти може бути алергія?

Харчова алергія виникає в основному на білки, а не на вуглеводи чи жири. Так, наприклад, цукор – це вуглевод, тому алергії на нього немає. Імунна система реагує на білки в харчових продуктах, сприймаючи їх як загрозу і виробляючи антитіла, що призводить до реакції.

Існують окремі випадки, коли алергія починається на неорганічні речовини. Однак виникає така реакція, якщо молекули цієї речовини зв'язуються із протеїнами нашого організму.

Харчові алергії найчастіше викликані білками, що містяться в таких продуктах, як молоко, яйця, риба, молюски, горіхи, арахіс, соя та пшениця.

Фото: allergyfirst.com.au

Цукор та інші вуглеводи не викликають алергічних реакцій, оскільки вони не є білками. Проте люди можуть мати непереносимість або інші проблеми з перетравленням вуглеводів. Наприклад, лактозна непереносимість, яка викликана дефіцитом ферменту лактази. Цей процес не є реакцією імунної системи, тому дуже важливо диференціювати поняття "алергія" та "непереносимість".

У матеріалі УП. Життя алерголог Катерина Хайдакіна пояснює: "Непереносимість – це коли організм патологічно реагує (здуття живота, нудота тощо) на якійсь продукт, але при цьому не залучається імунна система".

Непереносимість може викликати значний дискомфорт у людини, однак відмінність полягає в тому, що алергія може спричинити анафілактичний шок. Прояви ж непереносимості продукту залежать від кількості спожитого продукту, розповідає алерголог.

Алергія на цвітіння

Весняна алергія або поліноз, є типом сезонної алергії, яка спричиняється реакцією організму на пилок квітучих рослин. Вона зазвичай виникає у весняний та літній період, коли багато рослин квітнуть. Раніше її називали ще "сінною лихоманкою".

Симптоми весняної алергії можуть включати чхання, нежить, сльозотечу, почервоніння очей, підвищене вироблення слизу та подразнення горла, висипи, подразнення шкіри. Ці симптоми можуть бути легкими та досить складними, що значно ускладнюватиме повсякденне функціонування людини. Інколи їх навіть плутають із простудними захворюваннями, проте головною відмінністю є те, що температура тіла залишається в межах норми.

Люди з важкою весняною алергією можуть також відчувати втомленість та погіршення якості життя під час цього періоду.

Фото: Freepik

Важливо визначити джерело, яке призводить до алергії. Дуже часто люди говорять, що мають реакцію на тополиний пух, однак така алергія є досить рідкісною і становить лише 0,4% випадків алергій, розповідає Катерина Хайдакіна.

Пух фактично виступає лише як механічний подразник, що може викликати чхання, якщо попаде в ніс. Оскільки він досить великого розміру, організму не потрібно виробляти імуноглобуліни для боротьби з ним, як це відбувається з іншими алергенами. Таким чином, чхання при контакті з тополиним пухом є захисною реакцією на механічний подразник, а не на алерген.

Якщо людину турбує не лише чхання, а також вона відчуває інші симптоми алергії, це може бути ознакою реакції на трави та дерева, які цвітуть в цей же період. Тополиний пух може виступати в ролі носія та розносити їх пилок на великі відстані.

При перших симптомах алергії варто дізнатися, які рослини та трави цвітуть. До алергічної реакції часто призводить дрібний порошкоподібний пилок (ясен, осика, береза, дуб на інші).

Крім того, не варто забувати про перехресну алергію. Вона виникає, коли імунна система реагує на алерген, що схожий або міститься у подібних продуктах чи речовинах. Так, наприклад, амброзія перехрещується з арахісом, пшеницею, яблуком та іншими продуктами. Тобто, у людини, що страждає алергією на пилок амброзії, може розвинутись реакція на ці продукти, але не обов'язково.

Як боротись із алергією?

Найперше важливо звернутися до алерголога та пройти відповідне тестування, щоб визначити, на які алергени ви реагуєте. Це допоможе уникнути контакту з конкретними рослинами чи продуктами та управляти вашими симптомами.

Після визначення алергенів, намагайтеся уникати контакту з ними. Наприклад, якщо ви маєте реакцію на пилок деяких дерев, намагайтеся не перебувати в лісах або парках під час їх цвітіння. Звісно, в умовах сьогодення це досить складно зробити, але воно того варте.

Якщо можливо, розгляньте можливість видалення дерев або рослин, які спричиняють важкі алергічні реакції. Особливо, якщо вони знаходяться біля вашого дому або місця роботи.

І найголовніше – лікуйтеся. Найпоширенішими методами, які допоможуть побороти симптоми алергії є:

Прийом антигістамінних препаратів. Ці ліки допомагають зменшити або попередити алергічні симптоми, блокуючи дію гістаміну — речовини, яка викликає реакцію організму на алерген. Вони зазвичай використовуються для полегшення свербежу, кашлю, нежиті та інших симптомів алергії.

Гормональні препарати (кортикостероїди) можуть бути назначені лікарем, якщо симптоми алергії не зникають. Вони допомагають зменшити запалення та набряк, звільнити дихання та інше.

Імунотерапія або "уколи проти алергії". Цей метод лікування включає введення маленьких доз алергену з метою звикання організму до нього. Це допомагає зменшити або уникнути алергічних реакцій при подальшому контакті з алергеном. Однак курс лікування зазвичай досить довгий, крім того, цей метод не використовується для протидії харчовій алергії.

Ці методи можуть застосовуватися окремо або в поєднанні залежно від типу та важкості алергічної реакції, а також від індивідуальних особливостей людини. Вибір оптимального методу лікування зазвичай залежить від рекомендацій лікаря.