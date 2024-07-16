В Україні цьогоріч зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції
За 5 місяців в Україні зафіксували 20 369 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції, коли за аналогічний період 2023 року статистика становила 17 111 - на 3 258 випадків менше
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Зазначається, що найбільше з початку 2024 на гострі кишкові захворювання перехворіли українці в Одеській (2 313), Вінницькій (1 660), Дніпропетровській (1 721) та Львівській областях (1 832).
"Час від зараження до перших клінічних проявів захворювання триває від кількох годин до 2-3 діб. Захворювання починається раптово: з'являється нудота, блювота, діарея, спазми в животі. Можлива виражена загальна інтоксикація: головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 38–39 градусів, слабкість, пересихання слизових оболонок", - нагадують у МОЗ.
Наголошується, що збудники таких захворювань найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (яйця, непастеризоване молоко, м’ясо й морепродукти), а також в немитих фруктах та овочах.
У той час найпоширенішими факторами передачі гострих кишкових інфекцій є готові страви, кондитерські вироби, яйця, молоко й молочні продукти.
"Нагадаємо, у літній період великою частиною харчування можуть стати овочі та фрукти, які можуть зберігатися і без холодильника. Страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані продукти", - додають у МОЗ.
- 28 червня повідомлялось, що дослідження ВООЗ в Україні у жовтні-грудні 2023 року показало, що у 30% українських перероблених продуктів перевищено вміст шкідливих для здоров'я трансжирів.
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