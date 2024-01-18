Які продукти збільшують ризик розвитку діабету 2-го типу?

У сучасному світі, де здоров'я стає все більшою цінністю, важливо розуміти, які продукти можуть збільшити ризик розвитку діабету. Наш раціон має величезний вплив на загальне благополуччя, уникаючи деяких харчових продуктів, ми можемо зменшити ймовірність виникнення цієї серйозної хвороби.

Діабет: що це таке, типи й симптоми захворювання

Цукровий діабет – це захворювання, за якого в людини спостерігається підвищений рівень цукру в крові. Причиною цього стану є порушення функції підшлункової залози чи реакції клітин організму на інсулін.

Діабет може бути кількох типів.

Перший тип – інсулінозалежний. Люди з цим захворюванням повинні щоденно вводити інсулін для підтримання нормального рівня цукру в крові. Причини цього захворювання досі не повністю з'ясовані, тому як уникнути його розвитку наразі невідомо.

Другий тип – інсулінонезалежний. У цьому випадку організм не виробляє достатньо інсуліну або не використовує його ефективно. Цей тип частіше розвивається в дорослих. Здорова дієта й достатнє фізичне навантаження ефективно допомагають контролювати діабет 2-го типу.

Гестаційний діабет. Цей вид хвороби виникає у вагітних жінок, які раніше не мали проблем із підвищенням рівня глюкози в крові.

Симптоми діабету: часте сечовиділення, постійну спрагу й відчуття голоду, втому, порушення зору, затерпання кінцівок і втрату ваги.

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Цукровий діабет залишається серйозною медико-соціальною проблемою, породжуючи передчасну смертність. Ця хвороба може призводити до ампутації кінцівок, ниркової недостатності, проблем із зором та сприяти розвитку захворювань серцево-судинної системи. Безсумнівно, сьогодні діабет залишається актуальним викликом для суспільства. "Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум удвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом", - повідомляє Центр громадського здоров'я.

Продукти, що збільшують ризик розвитку діабету

Деякі продукти можуть підвищити ризик розвитку діабету 2-го типу. Зазвичай це висококалорійні, цукровмісні інгредієнти, які значною мірою впливають на коливання рівня інсуліну в крові.

Солодкі напої

Регулярне споживання напоїв з високим вмістом цукру може призвести до інсулінорезистентності, коли клітини втрачають чутливість до інсуліну, що може сприяти розвитку діабету 2-го типу.

Це пояснюється тим, що такі напої можуть призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові, вимагаючи швидкого вивільнення інсуліну для обробки глюкози організмом. Постійне навантаження для вивільнення інсуліну може врешті-решт призвести до порушень його функції. Тому важливо обмежено споживати такі напої та обирати більш здорову альтернативу – воду.

Відповідно до даних Американської кардіологічної асоціації денна норма вживання цукру для чоловіків і жінок - приблизно 36 г та 25 г (9 та 6 чайних ложок) на день відповідно. У звичайному дитячому фруктовому соку - 23,6 г цукру, тоді уявіть скільки його в склянці Coca-Cola або Fanta.

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Фаст-фуд та оброблені вуглеводи

Оброблені та рафіновані вуглеводи можуть підвищити ризик розвитку діабету. Такі вуглеводи швидко розщеплюються в організмі, призводячи до різкого підвищення рівня цукру в крові.

Рафіновані вуглеводи зазвичай мають високий глікемічний індекс і містяться в продуктах зі значним вмістом простих цукрів. До них можна віднести білий хліб, цукерки, печиво та інші кондитерські вироби. Замість цього бажано включати до раціону нерафіновані вуглеводи, такі як цільні зерна, овочі та фрукти, які забезпечують більше корисних речовин і повільніше підвищують рівень цукру в крові, тому не призводять до інсулінових стрибків.

Занадто велика кількість насичених жирів і трансжирів (знайдених у фаст-фуді та смажених продуктах) може сприяти збільшенню рівня холестерину, який призводить до атеросклерозу (відкладення холестерину на стінках артерій) та згодом діабету.

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Алкогольні напої

Дослідження показують, що надмірне споживання алкоголю може збільшувати ризик виникнення діабету 2-го типу.

Алкогольні напої можуть впливати на рівень цукру в крові, викликаючи гіперглікемію (підвищення цукру) та гіпоглікемію (зниження цукру), у деяких випадках. Крім того, споживання алкоголю має негативний вплив на підшлункову залозу, призводить до порушення метаболічних процесів в організмі.

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Надмірне споживання солі

Хоча ми вже не уявляємо своє життя без додавання солі під час приготування їжі, однак тут варто знати міру. Дослідження, що було опубліковано на Mayo Clinic Proceedings, наводить факти, що надмірне споживання продуктів натрію (зокрема солі) підвищує ризик розвитку діабету другого типу.

Спостереження за людьми, які вирішили взяти участь, велись із 2006 року. Учасники дослідження, які частіше додавали сіль до їжі, мали вищий ризик отримати це захворювання, порівняно з тими, хто робив це рідше або не робив взагалі. Такий результат може бути пов'язаний із впливом високого споживання солі на артеріальний тиск та інші механізми, які впливають на розвиток діабету.

Вандана Шет, дієтологиня, обмірковуючи результати, вказала, що, ймовірно, тип солі не має вирішального значення. Натомість вона зауважила, що ключовим фактором є вміст натрію в солі, який є схожим для різних типів. Таким чином, це дослідження може вказувати на важливість обмеження споживання солі загалом та продуктів, які містять натрій.

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