Зеленський підписав стратегію комунікації з інтеграції в НАТО

Про це передає пресслужба ОПУ.

"З метою реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО та забезпечення його підтримки з боку українських громадян Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 348/2021 "Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни.

В ОПУ повідомили, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Цим указом Зеленський також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої Стратегії.

Реалізувати її передбачено в чотири етапи. Серед іншого заплановано створення тематичного веб-порталу для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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