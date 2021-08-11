Зеленський підписав стратегію комунікації з інтеграції в НАТО
Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року
Про це передає пресслужба ОПУ.
"З метою реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО та забезпечення його підтримки з боку українських громадян Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 348/2021 "Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни.
В ОПУ повідомили, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.
Цим указом Зеленський також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої Стратегії.
Реалізувати її передбачено в чотири етапи. Серед іншого заплановано створення тематичного веб-порталу для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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