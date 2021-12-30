Зеленський підписав указ про грошове забезпечення військових ЗСУ

Про це йдеться на сайті Офісу президента.



Згідно з документом мінімальний розмір грошового забезпечення військових ЗСУ не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, який закон встановить 1 січня календарного року.



Ці норми почнуть діяти з 1 січня 2023 року, однак вони не стосуються військовослужбовців строкової військової служби.



Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.



Указ набирає чинності з моменту його опублікування.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

