Зеленський призначив 28 суддів у низці областей і Києві
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення на посади низки суддів
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Про призначення 28 суддів ідеться в указах президента №610, №611, №612, №613, №614 від 1 грудня.
Зеленський призначив суддів у Дніпропетровській, Полтавській, Чернівецькій, Рівненській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Львівській, Луганській, Вінницькій, Закарпатській, Київській областях і у Києві.
На Донеччині було призначено суддю в господарськиц суд, решта призначень стосувалися місцевих судів першої інстанції.
- Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив нових суддів Олександра Петришина та Оксану Грищук до Конституційного суду України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.43
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.09
- Актуальне
- Важливе