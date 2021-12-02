Зеленський призначив 28 суддів у низці областей і Києві

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



Про призначення 28 суддів ідеться в указах президента №610, №611, №612, №613, №614 від 1 грудня.



Зеленський призначив суддів у Дніпропетровській, Полтавській, Чернівецькій, Рівненській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Львівській, Луганській, Вінницькій, Закарпатській, Київській областях і у Києві.



На Донеччині було призначено суддю в господарськиц суд, решта призначень стосувалися місцевих судів першої інстанції.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив нових суддів Олександра Петришина та Оксану Грищук до Конституційного суду України.

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