Зеленський призначив очільницю місії України при НАТО
Наталія Галібаренко стала главою місії України при Північноатлантничному Альянсі
Про це йдеться в указі на сайті президента.
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - написано в документі.
Вона є дипломаткою.
З 2000 року працювала на посадах аташе та третього секретаря Кабінету міністра закордонних справ України, третього та другого секретаря Представництва України при ЄС.
У 2006-2007 роках - головна консультантка Департаменту європейської та євроатлантичної інтеграції Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України.
У 2007 - 2009 роках - завідувачка Сектором із забезпечення роботи заступника очільника МЗС
У 2009- 2012 роках - начальниця відділу з питань співробітництва в політичній, безпековій і оборонній галузях Департаменту Європейського Союзу МЗС України.
З жовтня 2012 року по березень 2014 року - заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія).
З 9 березня 2014 по серпень 2015 - перша заступниця міністра закордонних справ.
З 26 серпня 2015 - посол України у Великій Британії. З 25 вересня 2015 року постійна представниця України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.
20 липня 2020 звільнена з посади посла в Британії.
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