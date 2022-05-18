Зеленський відзначив держнагородами 165 військових ЗСУ та присвоїв трьом бійцям звання "Герой України"
Президент України Володимир Зеленський нагородив званням "Герой України" трьом військовослужбовцям 24-ої окремої механізованої бригади
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому пресслужбою в Telegram.
"Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв - 165 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що 13 з них присвоєні посмертно.
"Звання "Герой України" присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ої окремої механізованої бригади. Тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність в боях на Донбасі", - підсумував президент.
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