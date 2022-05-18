Зеленський відзначив держнагородами 165 військових ЗСУ та присвоїв трьом бійцям звання "Герой України"

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому пресслужбою в Telegram.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв - 165 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що 13 з них присвоєні посмертно.

"Звання "Герой України" присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ої окремої механізованої бригади. Тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність в боях на Донбасі", - підсумував президент.