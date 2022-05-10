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Головна війна з Росією Зеленський закликав Мальту скасувати "золоті" паспорти та подвійне громадянство для росіян

Зеленський закликав Мальту скасувати "золоті" паспорти та подвійне громадянство для росіян

10 травня, 2022 вiвторок
19:27
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в мальтійському парламенті закликав державу підтримати нафтове ембарго проти Росії та скасувати привілеї для росіян

Відео виступу оприлюднив Офіс президента.

Він наголосив, що заборона на купівлю російської нафти - необхідна умова для припинення вторгнення РФ в Україну.

"Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн, це чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема і російської нафти. Але кожен долар і кожне євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними і болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу - а отже, і міграційну кризу", - зазначив Зеленський

Він закликав Мальту скасувати привілеї для росіян, "починаючи від золотих паспортів і закінчуючи подвійним громадянством".

"Не дозволяйте використовувати себе і свій острів. Перевіряйте -  хто з росіян намагається сховатись, використовуючи вашу юрисдикцію. Блокуйте нерухомість, яхти і рахунки, які належать росіянам. Діяльність російських ІТ і блокчейн-компаній. Російські пропагандистські канали. Це в Росії вже давно - у більшості - не просто бізнес, а структури, повʼязані з агресивною російською державою", - заявив президент. 

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Володимир Зеленський
Мальта
подвійне громадянство
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