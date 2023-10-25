Жінки на тимчасово окупованих територіях дивляться Еспресо, - дослідження

Цей дослідницький брифінг вивчає звички жінок по всій Україні, включно із тимчасово окупованими територіями, щодо медіа та комунікацій на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

У дослідженні BBC Media Action йдеться про те, як жінки використовують медіа-платформи, з яким медіа-контентом вони взаємодіють, а також про те, як вони реагують на неправдиву інформацію.

Онлайн медіа – найпопулярніший спосіб отримати інформацію для жінок в Україні. З початку повномасштабного вторгнення швидке отримання важливої інформації стало пріоритетом для людей, які постраждали від війни. Інтернет, соціальні мережі та месенджери – стали найпопулярнішими медіа-платформами серед чоловіків і жінок в Україні, випередивши телебачення як основний медіа-ресурс.

Війна також спричинила масштабне переміщення населення, а це означає, що залежність від традиційних медіа, таких як телебачення та радіо, зменшувалася.

Згідно з дослідженням, найпоширенішими типами ЗМІ, до яких звертаються жінки, є інтернет (83% респондентів), соціальні мережі (74%) та онлайн-месенджери (74%).

Жінки у віці понад 55 років та жінки, які проживають у сільській місцевості, значно частіше зазначали, що покладаються на традиційні медіаплатформи, такі як ТБ та радіо. Наприклад, 79% жінок віком понад 55 років повідомили, що дивляться телевізор, порівняно з 62% жінок віком 18-34 роки. Також, 79% жінок у сільській місцевості сказали, що вони дивляться телевізор, порівняно з 68% жінок у містах.

Жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають обмежений доступ до інформації з решти України, оскільки окупанти відключили доступ до Інтернету та мобільного зв’язку. Тисячі базових станцій, оптоволоконних ліній та антен українських телекомунікаційних провайдерів були зруйновані. А в деяких регіонах півдня України Росія змінила маршрут інтернет-трафіку через власних провайдерів, що дає можливість Росії стежити та піддавати цензурі такі з’єднання.

На окупованих територіях люди все ще можуть отримати доступ до українських ЗМІ, якщо у них є супутникова антена, а також до українського інтернету через віртуальні приватні мережі (VPN).

У якісному дослідженні жінки з таких територій розповіли про певні проблеми з доступом до інтернету та мобільного зв’язку. Вони слухали радіо або використовували VPN для доступу до інтернету, але все одно мали побоювання щодо безпеки використання телефонів і розміщення проукраїнського контенту в соціальних мережах, побоюючись репресій з боку Росії.

Основними телеканалами, до яких зверталися телеглядачки на тимчасово окупованих територіях, були українські онлайн-канали: Еспресо, 5 канал, та Прямий.

60% телеглядачок на непідконтрольних уряду територіях дивилися російські телеканали, а 38% з них покладалися на російські канали для отримання новин.

Жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зазначили, що для отримання доступу до новин та інформації, вони намагалися читати як українські, так і російські новини, щоб порівняти їх. Ці жінки також говорили про проблеми з доступом до правдивого контенту – їм було важко повністю довіряти новинам та інформації з медіаджерел по обидва боки війни. Жінки на непідконтрольних уряду територіях були значно більше стурбовані фейковими новинами, ніж їхні колеги на решті території України, але менш упевнені у своїй здатності їх ідентифікувати – протилежна картина спостерігається серед жінок в інших регіонах країни. На тимчасово окупованих територіях 80% жінок були стурбовані рівнем неправдивої та оманливої інформації порівняно з 52% жінок на решті території України. Однак жінки на окупованих територіях набагато рідше заявляли, що можуть відрізнити справжні новини від фейкових (61% порівняно з 80% на неокупованих територіях). Крім того, кожна п’ята жінка на непідконтрольних уряду територіях відповіла "не знаю", коли її запитали про здатність відрізнити справжні новини від фейкових.

Цей брифінг ґрунтується на результатах комплексного дослідження BBC Media Action, проведеного в Україні наприкінці 2022 - на початку 2023 року. Більшість кількісних та якісних польових досліджень було проведено українською дослідницькою агенцією InfoSapiens Аналітичний брифінг було підготовлено в рамках проєкту, що реалізується Національним демократичним інститутом (NDI) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (GAC). Відповідальність за зміст брифінгу несе BBC Media Action.