Зібров просить Нацраду розібратися з "Інтером" за переклад російською реклами концерту Винника
Співак Павло Зібров розкритикував телеканал "Інтер" через російський переклад реклами концерту виконавця Олега Винника
Про це він написав у Facebook.
Зібров заявив, що слова виконавцяв оригіналі були українською мовою, але диктор переклав пряму мову на російську.
"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерта Олега Винника на каналі "Інтер", Реклама, яка звучала з вуст Олега українською мовою, і також рухомий рядок, і його пряма мова теж українською і, раптом… За кадром голос диктора все це перекладає на російську мову", — сказав він.
Зібров нагадав, що це порушення мовного закону.
"Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, чи цей концерт буде транслюватися у Воронежі, або Ростові?", - запитав він у гендиректорки Inter Media Group Ганни Безлюдної.
Зібров закликав Нацраду з телебачення і радіомовлення проаналізувати рекламу концерту.
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