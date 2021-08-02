Зібров просить Нацраду розібратися з "Інтером" за переклад російською реклами концерту Винника

Про це він написав у Facebook.

Зібров заявив, що слова виконавцяв оригіналі були українською мовою, але диктор переклав пряму мову на російську.

"Сьогодні моєму обуренню немає меж і не вистачає слів українською мовою. Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерта Олега Винника на каналі "Інтер", Реклама, яка звучала з вуст Олега українською мовою, і також рухомий рядок, і його пряма мова теж українською і, раптом… За кадром голос диктора все це перекладає на російську мову", — сказав він.

Зібров нагадав, що це порушення мовного закону.



"Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, чи цей концерт буде транслюватися у Воронежі, або Ростові?", - запитав він у гендиректорки Inter Media Group Ганни Безлюдної.

Зібров закликав Нацраду з телебачення і радіомовлення проаналізувати рекламу концерту.

Телеканал "1+1 " 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак глядачі почали висловлювати у соцмережах невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто намову. 22 липня серіал транслювали російською.

Народний депутат Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення закону про мову.

Група "1+1 медіа" повідомила, що транслюватиме російськомовні фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово