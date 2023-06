Це автоматично означає, що Бєню чекає поразка у суді, питання лише в тому чи вона буде просто великою, чи буде прям критичною для виживання самого Бєні.

Багато людей ставили питання: "А чого так сталося?". Бо Бєня ж витратив величезну кількість грошей та застосував весь свій вплив, аби за допомогою української корумпованою судової системи розвалити позицію України у суді. Намагався захопили важелі керування НБУ та самим Приватом. Намагався зробити так, аби справа Привату не підпала під британську юрисдикцію. Загалом робив все, щоб показати, що питання Високого Суду для нього принципове. Він навіть зумів перенести розгляд справи у Високому Суді Лондону на рік, бо кому війна, а кому мати рідна. І тут, у критичний момент, дав задню. Чому так?

Відповідаю за порядком.

По-перше. Чому Лондонський суд критичний для Бєні?

Через суму, яка підвисла у Лондоні.

Справа йде десь про 3 мільярди доларів. Не така критична й сума для українських олігархів, скажете ви? Не зовсім. Справа в тому, що для того аби взяти участь у суді Коломойський повинен був показати та заморозити для цього ті 3 мільярди баксів. Тобто це аудійовані, білі та чисті активи, які тепер неможливо на когось перекинути, бо діє фріз, тобто заморозка. Простими словами, арешт. Для Суду Лондона неможливо показати фейковий аудит та сказати, що Нікопольський завод феросплавів коштує мільярд баксів. Воно так не працює.

Важлива примітка. Ми не знаємо, що саме показав Бєня для фрізу у Лондоні. Це таємна інформація і суд її не розкриває. Здається, вона відома британським представникам України, але вони також її не скажуть нікому.

Тут є дві точки зору на цю суму. Перша - умовна реакція Ходорковського, у якого свого часу Росія забрала мільярд баксів. Тоді адвокат Ходора сказав журналістам "Ви думаєте це останній мільярд?". Тобто ідея в тому, що Бєня просто поліняє на якісь гроші, а гроші в нього є. Або ще вкраде. Десь. Він вміє.

Інша точка зору: 3 мільярди чистих баксів, які можна показати на Заході, це не тільки особисто все, що накрав та відмив Бєня за все життя. А і бабки багатьох його кентів і кентів Боголюбова. Ну наскирдувати яхт, віл, літаків, рахунків на 3 мільярди не так вже й просто, навіть якщо ти Коломойський та Боголюбов разом. Тобто це так би мовити общак групи Приват. І цей общак Бєня підвід під міжнародний фріз обіцянками, що він все порішає. Якщо рішення Високого суду буде на декілька мільярдів на користь України, то Бєня провтикав общаковське бабло. А вивести законно активи з під фрізу неможливо. Корона запам’ятає назавжди, що якісь типи нахлобучили її суд.

Саме тому Бєня намагався якось там повпливати на перспективу Приватбанку у суді, щоб або унеможливити засідання, або зробити позицію Привату слабкою. Не вийшло, і я дякую всім, хто допомагав тиснути на українські суди, аби не дати Бєні порішати все тут. Дякую всім, хто допомагав захистити Приват. Це і ваша перемога також. Ось так проста акція Демсокири під судом перетворюється на реальні мільярди.

Чому Бєня відмовився свідчити у Високому Суді Лондона?

Багато хто каже, що справа була в тому, що Бєня не може приїхати у Британію та дати свідчення. Але це не так. Високий Суд Лондона як виняток дозволив і Бєні, і Боголюбову дати свідчення по відео. Тому справа не в тому, що Бєня сцить кудись виїхати з України.

Справа в іншому. І Бєня відмовляється свідчити у Високому суді не вперше.

Справа в тому, що лондонський суд приймає для розбору всі види домовленостей. В тому числі, наприклад, усні. Тобто два поважних джентльмена можуть домовитися на словах про бізнес, і суд буде розбирати, чи виконали вони угоду. Але з часів королеви Вікторії у Лондоні полюбили судитися не тільки британські джентльмени, а багато хто ще. Тому джентльменам там тепер не вірять на слово.

Високий Суд Лондона проводить багатогодинні перехресні допити всіх свідків. День за днем. Там сидять дуже якісні спеціалісти з допитів, які вміють встановити істину.

Ось вам нещодавній приклад.

Свого часу Мкртчан, Гайдук та Тарута просрали все, що у них було в "Індустріальному Союзі Донбасу" і вирішили продатися російському Євразу. Ну, як продатися. Ну, як Євразу.

ІСД на той момент був пачкою з-під сухариків з величезними боргами, і фактично мав від’ємну вартість. Борги були десь у 2-2,5 мільярди баксів. Росіяни б могли просто забрати ІСД за нуль. Але це ж Росія. Звісно, Євразу купувати ІСД не було ніякого сенсу. І Євраз нічого і не купив. Купив ВЕБ, тобто фактично кремль, навіть менеджери в ІСД сиділи не евразівські, а ВЕБовські. І купували не ІСД звісно, навіщо він кому потрібний, а купували важелі впливу на Україну(у вигляді працівників), Таруту та Юлію Тимошенко.

ВЕБ це такий російський фсбшний типу банк для саме таких справ. Комуністи його створили у його у 20-х як зовнішньоторговий банк СРСР. Ну, як створили – віджали. Перший голова ВЕБу – комуніст, секретар Комінтерну - диверійної організації комуністів. Другий голова – кат, голова революційного трибуналу Росії, розстріляний. Третій голова – брат першої дружини Сталіна Сванідзе, також розстріляний. Ну, і далі було якось так само.

У підсумку Тарута та Мкрчан разом з керівництвом та менеджерами ВЕБу (откати-откатікі) отримали 8 мільярдів баксів під лише половину ІСД. Бабки розпиляли, мимохідь ще кинувши один одного. Тарута на ці бабки потім всю Україну своїми білбордами завісив.

У 2019 за цю оборудку у Росії вирішили когось покарати. Бо на ВЕБ прийшов Шувалов і почав розматувати схематози "папірєдників". Керівників ВЕБу було наказувати ніззя, бо це "скрєпа" і поважні люди, і взагалі вони це робили за наказом зверху. Тому на вибір могли впаяти строк або Таруті (який на той час був в Україні) або Мкрчану (який був у Москві). Не пощастило Мкртчану. Бо в цей момент Тарута домовився з росіянами, та типу виїхав в Білорусь, щоб дати російським слідчим свідчення на Мкрчана. Йшов 2019 рік. Свідчення Тарута дав, Мкрчан отримав 10 років і астрономічний штраф у пару сотень мільярдів російських фублєй. Суд над Мкрчаном був закритим, бо там була ціла купа документів з грифом "секретно". Ну, щоб точно ніхто не мав сумнівів, як і навіщо ВЕБ купував ІСД. І що таке ВЕБ насправді.

Мкрчан, Тарута та ще один власник ІСД Гайдук ще до всього цього вирішили судитися у Високому Суді Лондона. Бо домовлялися вони про продаж ІСД на словах. Ну, і кинули, звісно, один одного. І судитися вирішили у Лондоні, бо там розбирають і такі справи. І суд розмотав всьо. Тупо всьо. Виявилося, що Таруту у 2019 році нелегально вивезли з Білорусі в Росію за його згоди, і вже у Росії він давав свідчення представникам слідкому РФ. А Високому Суду брехав. Виявилося що "структурував" кидок Тарутою Гайдука особистий кат Кадирова Адам Делімханов та його люди. Яких Тарута називав не кадирівцями, а "колекторами", лол. Загалом Високий Суд Лондона відмовив всім сторонам спору (бо ви ж обригані), а Таруту, через те, що він брехав суду на допитах (цитата з рішення суду - plainly just not telling the truth), змусили компенсувати витрати всіх учасників перехресного позову. Ось так розмотують у Лондоні. До кривавої бульки з носа. Тарута потім сказав що суд був "упереджений". Угу.

Високий Суд Лондона має колосальну кваліфікацію розкривати найскладніші справи. Саме через перехресні допити, залучення інсайдерів та свідків. Дістануть всьо з минулого, всіх опитають і якщо ти там десь брехав то на п’ятому восьмигодинному допиті ти попливеш

Саме тому Пінчук, який подав у Високий Суд Лондона позов проти Коломойського за Криворізький комбінат, отримав мирову угоду від Бєні, подробиці якої потім частково виринули у Панама Пейперз. Як тільки справа дійшла до того, що Коломой з Боголюбовим повинні були давати свідчення, вони здалися і пішли на угоду. І повернули Пінчуку якісь активи. Саме тому, що розуміли, що перехресний допит не витягнуть, і Пінчук їх вгатить вже на два мільярди баксів, а не на сотні мільйонів. З цікавого – справу Приватбанку від України ведуть ті ж юристи, які колись вели для Пінчука справу про комбінат Хогани. Тобто кейс успіху є.

Звісно, що менеджмент сучасного Приватбанку ні на яку мирову угоду з Бєнєй не піде. Корпоративне управління as is. Як не піде на угоду і влада України, яка віджала у Коломоя Укрнафту і багато чого ще, і яка забрала у Коломоя українське громадянство (офіційних підтверджень виключення Бєні з українського громадянства все ще нема)

Звісно, що менеджмент сучасного Приватбанку ні на яку мирову угоду з Бєнєй не піде. Корпоративне управління as is. Як не піде на угоду і влада України, яка віджала у Коломоя Укрнафту і багато чого ще, і яка забрала у Коломоя українське громадянство (офіційних підтверджень виключення Бєні з українського громадянства все ще нема). Звісно, що і Порошенко і Гонтарева легко дадуть свідчення у Суді Лондона про те, як націоналізовували Приват. Їм нема чого приховувати. Вони робили свою роботу.

Всі проти Бєні. Всі.

Піти у суд і розповісти під запис, що вони робили з Приватом, Бєня та Боголюбов не хочуть, бо розуміють, що всі ці матеріали отримають хлопці з ФБР. І далі буде гірше. Можуть навіть обійтись без екстрадиції, просто вивезуть на нейтральну територію і забудуть у багажнику.

В мене була пересторога, що Бєня та Боголюбов відмовляться свідчити особисто, та висунуть якихось фунтів з Привату, які дадуть свідчення в режимі "тут я був про це скажу, а тут не був і не скажу". Дубілета старшого, наприклад. Але ніхто з їх фунтів вочевидь також не погодився давати свідчення, бо ФБР не спить. Наговорити на гарантований строк та екстрадиції не бажають навіть люди з паспортами Ізраїлю. Схема розсипалась, всі рятують власні дупи і сидять на них рівно.

Відмова давати свідчення - це автоматичний програш у справі. Тепер Високий Суд буде розглядати лише свідчення української сторони. І виходити з позиції, що аргументи опонентів, скоріш за все, брехня, яку вони навіть не здатні підтримати свідченнями особисто

На мою думку, це кінцева зупинка для Бєні. Він кидала для своїх. Людина, яка забрала в них все, що було награбовано та виведено за кордон. Все на що повинні були жити вони та їх нащадки.

Звісно, українські олігархи - не такі люди, яких просто позбутися. І не з таких замєсів виходили з перемогою. Але зазвичай вони це робили, бо навколо були люди, які допомагали їм. У Бєні таких людей вже не буде. Всі знають тепер про Бєню, що він кидала.

Бєня полюбляв приказку, що життя - це супермаркет. Бери все, що забажаєш, але пам’ятай, що каса попереду. Тепер до каси дійшов і він. Яка іронія.

Цікаво, чи уявляв він собі таке майбутнє у 2019 році?

Думаю, що ні.

