ЗМІ назвали ім'я затриманого за хабар в 1 млн заступника голови облради Харківщини

Про це із посиланням на інформаційний портал Слово і діло передає Еспресо.TV.



"Йдеться про заступника голови Харківської облради Андрія Малиша", - зазначає видання.



Воно також наводить зроблену під час час фіксації правоохоронцями передавання хабаря невідретушовану світлину Малиша, тоді як у фото з пресрелізу САП застосовано ретушування.



Чоловік, дійсно, схожий на того Андрія Малиша, який є на офіційному фейсбуці Харківської облради.



За даними руху Чесно, Андрій Володимирович Малиш обирався до обласної ради від партії ОПЗЖ.











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