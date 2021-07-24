ЗМІ назвали ім'я затриманого за хабар в 1 млн заступника голови облради Харківщини
Заступником голови Харківської обласної ради, що є головним фігурантом кримінальної справи щодо отримання неправомірної вигоди, є Андрій Малиш
Про це із посиланням на інформаційний портал Слово і діло передає Еспресо.TV.
"Йдеться про заступника голови Харківської облради Андрія Малиша", - зазначає видання.
Воно також наводить зроблену під час час фіксації правоохоронцями передавання хабаря невідретушовану світлину Малиша, тоді як у фото з пресрелізу САП застосовано ретушування.
Чоловік, дійсно, схожий на того Андрія Малиша, який є на офіційному фейсбуці Харківської облради.
За даними руху Чесно, Андрій Володимирович Малиш обирався до обласної ради від партії ОПЗЖ.
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