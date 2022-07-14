Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
У державній зраді підозрюють ексзаступника розвідувального управління Військово морських сил ЗСУ. Відомо, що зловмисник перейшов на бік російських загарбників
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону заочно повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за фактом державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Під час тимчасової окупації армією РФ Криму, у травні 2014 року, капітан 2 рангу перейшов на бік рашистів. Таким чином ексзаступник розвідувального управління ВМС зрадив присязі на вірність українському народові. Зловмисник він не з’явився на службу на материковій частині України та відмовився служити у Збройних Силах України.
У 2015 році колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).
Відомо, що нині підозрюваний проходить військову службу у збройних силах Росії на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти – тактичного з’єднання морської піхоти тихоокеанського флоту та бере участь у збройній агресії проти України.
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