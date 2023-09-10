Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну У США посилюється критика допомоги Україні, двозначні підсумки G20. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
Огляд

У США посилюється критика допомоги Україні, двозначні підсумки G20. Акценти світових ЗМІ 10 вересня

Юрій Мартинович
10 вересня, 2023 неділя
11:48
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань була двозначна спільна заява G20 стосовно війни в Україні, а також скільки часу мають ЗСУ для продовження контрнаступу восени

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 10 вересня.

Двозначна заява G20: підтримуємо Україну, але не звинувачуємо Росію у війні

Фото: twitter.com/g20org

 

Головною темою обговорення міжнародних ЗМІ були підсумки саміту "Великої двадцятки", що в суботу проходив в Індії. Як відзначає Politio, G20 підтримала формулювання на підтримку територіальної цілісності України, але група найбільших економік світу послабила попередню позицію, яка прямо звинувачувала Росію у війні в Україні.

У спільному комюніке до саміту G20 в Індії зазначено, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави". Ця формулювання не змінилася порівняно з чернеткою, про яку вперше повідомило Politio в суботу.

Але спільна заява не містила прямого засудження вторгнення Росії в Україну, як це було в заяві G20 на Балі в листопаді минулого року. Деякі офіційні особи стверджують, що зміна була єдиним способом отримати підтримку від деяких більш дружніх до Москви членів групи — не кажучи вже про те, що Росія також є членом блоку.

Критики стверджували, що президент США Джо Байден міг отримати більше і називають комюніке "слабким" і "боягузливим, оскільки в ньому навіть не згадується Росія чи її триваючі військові злочини".

Але деякі члени G20 кажуть, що це відображення справедливого компромісу. "Це факт, що сьогодні це дуже поляризаційне питання, і існує багато поглядів на це", – заявив у суботу міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, маючи на увазі Україну. "У Балі рік тому ситуація була інша. Відтоді багато чого сталося".

У CNN написали, що президент США Джо Байден сподівався переконати найбільші економіки світу об’єднатися за Україну під час свого дводенного перебування в Індії на саміті.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав цю заяву "важливою віхою для головування Індії та вотумом довіри до того, що G20 може об’єднатися для вирішення низки нагальних питань".

"Заява G20 містить набір послідовних параграфів про війну в Україні. І, з нашої точки зору, це дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій", – сказав Салліван.

Росія, як член G20, мала б узгодити будь-яку консенсусну заяву щодо України. Росія та Китай протистояли більш жорстким формулюванням у заключній заяві, що ускладнювало будь-яку угоду. Жоден саміт G20 не завершувався без спільної декларації якогось типу.

У The New York Times відзначили, що Байден провів більшу частину свого часу на саміті "тихо плекаючи свої стосунки з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який продовжив традиційну для своєї країни практику утримання від сутичок із супердержавами, але має власні напружені стосунки з Китаєм". Прем’єр Індії також дуже зацікавлений у тому, щоб представити себе — і свою країну — як глобального гравця, що розвивається.

"Байден, як і попередні президенти, намагається зблизити Індію", — сказав Річард Н. Хаас, ветеран зовнішньої політики та колишній президент Ради з міжнародних відносин. "Він має обмежений успіх, але така природа стосунків, які запікаються як при приготуванні торта".

Хаас зазначив, що спільні декларації часто набувають характерних рис країни перебування. У цьому випадку, за його словами, здавалося, що "приймаюча сторона вирішила не протистояти ні Китаю, ні Росії". Він назвав заяву — і економічний саміт — прикладом "поступової дипломатії", а не форумом, де можна вирішити конфлікт.

У США розкол серед республіканців загрожує майбутньому допомоги Україні

Зеленський та Байден. Білий дім, 22 грудня 2022 року

Фото: president.gov.ua

 

The Washington Post написали статтю про те, що поглиблення розколу серед республіканців загрожує майбутньому допомоги Україні. Нещодавно в Омахі представник Республіканської партії Дон Бейкон зіткнувся з одним зі своїх виборців, який, як і все більше консерваторів, був незадоволений величезними сумами зброї та грошей США, які надані Україні. Чому, хотів знати цей чоловік, конгресмен вважає, що через 18 місяців продовження фінансування війни залишається в інтересах Америки?

Бекон, генерал ВПС у відставці, був готовий. Він пояснив, що Росія почала вторгнення, тому що Україна наближалася до Сполучених Штатів, ставала все більш демократичною та створювала загрозу для існування авторитарного правління президента Володимира Путіна та його бажання повернути втрачену імперію Кремля.

"Коли я був дитиною, якщо у вас був хуліган на дитячому майданчику — цей хуліган ніколи не зупинявся, якщо його не вдарили в ніс", — сказав Бекон пізніше в інтерв’ю. "І тому ми повинні протистояти Путіну тут". Але він також сказав, що включив у цю відповідь застереження: "Ми не повинні давати Байдену просто чистий чек. Він повинен обґрунтувати, навіщо йому це потрібно".

Як відзначають журналісти, такі розмови символізують зростаючу напругу в усій Республіканській партії та серед невеликої кількості демократів, оскільки Конгрес знову починає суперечливий процес розгляду того, наскільки великий чек може мати президент Байден, щоб підтримувати потік допомоги від США і як довго законодавці залишатимуть цей "кран" відкритим.

Американське ставлення до України змінюється, Капітолійський пагорб відчуває тиск, оскільки країна наближається до року виборів, а довгоочікуваний літній наступ України поки що приніс лише незначні територіальні здобутки. Таким чином, з кожним наступним запитом про фінансування, отримання схвалення Конгресу, ймовірно, ставатиме все більш складним, кажуть законодавці та аналітики.

У серпні Білий дім надіслав законодавцям запит на додатковий бюджет, вимагаючи 40 мільярдів доларів, більше половини яких піде на допомогу Україні та пов’язані з цим зусилля, спрямовані на зміцнення оборони союзників по НАТО та надання допомоги іншим уразливим країнам, які постраждали від війни. Відповідно до аналізу Марка Ф. Канчіана з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, якщо фінансування буде схвалено, загальний обсяг інвестицій США досягне 135 мільярдів доларів.

Однак у міру того, як триває війна, запитання, подібні до того, що пролунало в Омахі, відображають більш масштабну суперечку, яка роздирає Республіканську партію, чий "крикливий" правий фланг веде агресивну кампанію, щоб залучити громадську підтримку для скорочення допомоги Україні. Якби деякі республіканці досягли свого, ціна майбутньої допомоги була б нульовою.

Як осінні дощі можуть зупинити контрнаступ ЗСУ

ЗСУ, контрнаступ

Фото: GeneralStaff.ua

 

У BBC написали, що в Україні залишилося трохи більше 30 днів боїв, перш ніж погода завадить нашому контрнаступу. Виступаючи в недільній програмі BBC з Лаурою Кюнсберг, високопоставлений військовий офіцер США, генерал Марк Міллі сказав, що в холодних умовах Україні буде набагато важче маневрувати.

Він визнав, що наступ йшов повільніше, ніж очікувалося. Але він сказав: "Там все ще тривають важкі бої. Українці все ще продовжують впевнено розвивати свій наступ".

Генерал Міллі сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи контрнаступ провалився, але сказав, що Україна "дуже стабільно просувається через російські лінії фронту".

"Залишився розумний проміжок часу, ймовірно, близько 30-45 днів для боротьби з погодою, тож українці ще не закінчили. Є битви, які не закінчилися... вони не завершили бойову частину того, чого вони намагаються досягти".

Однак на думку британських журналістів, контрнаступ Києва, який розпочався влітку і має на меті звільнити окуповану Росією територію в Україні, наразі дав лише незначні успіхи. Натомість українські генерали стверджують, що вони прорвали грізну першу лінію оборони Росії на півдні.

"Я сказав на самому початку цієї війни, що вона буде довгою, повільною, важкою та призведе до великих втрат, і саме так воно і є", — наголосив генерал Міллі.

Адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великобританії, сказав, що "Україна виграє, а Росія програє".

"Це тому, що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль", – сказав він. "Цього не було і не буде, тому Україна перемагає".

Він додав, що Україна прогресує у боротьбі за повернення своєї території, повернувши собі 50% захоплених Росією земель.

Прогрес України також зумовлений тим, що міжнародне співтовариство "чинило економічний тиск і дипломатичний тиск, і від цього страждає Росія", сказав він.

Статті
Новини
Росія
політика
Війна з Росією
республіканці
США
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Кирило Буданов
7 вересня, 2023 четвер
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
Україна - Англія
9 вересня, 2023 субота
Італія втратила очки в матчі проти Північної Македонії, Україна і Англія грають внічию: результати відбіркових поєдинків Євро-2024
Єгипнт, Росія, транспорт, туризм
9 вересня, 2023 субота
Вже друга авіакомпанія припинила виконання рейсів з/до Москви
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 вересня
11:45
міна, розмінування
План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню
11:31
Генерал Марк Міллі
Контрнаступ ЗСУ триватиме ще 30-45 днів до настання поганої погоди, - генерал армії США
11:22
В Італії завершився 80-й Венеційській кінофестиваль: журі визначило переможців
11:09
ЗСУ
Сили оборони просунулися ще на 1,5 км поблизу Роботиного Запорізької області
10:50
Ракетний комплекс "Іскандер"
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
10:38
Річка Кальчик
Косівщинське водосховище на Сумщині може зникнути через забруднення і скид неочищених стічних вод - голова Сумської ОВА
10:35
Зеленський провів переговори з президентом Бразилії
Лула да Сілва запропонував Зеленському і Путіну сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН
10:19
російська армія, мобілізація
РФ формує підрозділи волонтерів на кордоні з Естонією через брак професійних військових, - британська розвідка
10:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
"Це тотальний абсурд, який робиться для внутрішньої російської картинки": депутат Запорізької обласної ради про псевдовибори на ТОТ
10:05
Оновлено
Удар російського безпілотника по Києву
У Києві уламки "шахеда" влучили у квартиру багатоповерхівки. РФ обстріляла Україну безпілотниками. Хронологія подій
10:01
OPINION
Ігор Попов
Для проведення поствоєнних виборів нам потрібні інноваційні рішення
09:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Крим та Брянську область РФ
09:38
Джастін Трюдо
"Путін не перемалює карту, як йому захочеться": прем'єр Канади засудив псевдовибори на ТОТ
09:16
Путін Гаага
Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують під час зустрічі G20 у 2024 році
09:09
Інтерв’ю
Путін
Поки Путін в Кремлі – війна буде продовжуватися, він не в змозі її зупинити, - викладач Карлового університету Морозов
08:57
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака РФ на Київщину: сили ППО знищили 26 безпілотників
08:46
обстрілял Херсонщини
Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування
08:40
Оновлено
землетрус в Марокко
У Марокко стався сильний землетрус: загинули понад 2000 людей та зруйновані будівлі
08:31
Кирило Буданов
Контрнаступ України триватиме і з настанням холодів, - Буданов
08:04
Інфографіка
ЗСУ
Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО
08:02
OPINION
Орест Сохар
Потопельник хапається за соломинку, Путін — за Кіма
07:54
ЗСУ наступ
ISW назвав напрямки, на яких вдалося просунутися Силам оборони
01:09
Інфографіка
Україна - Англія
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
2023, субота
9 вересня
23:46
Оновлено
Україна - Англія
Італія втратила очки в матчі проти Північної Македонії, Україна і Англія грають внічию: результати відбіркових поєдинків Євро-2024
23:01
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ з волейболу
22:46
Ексклюзив
Ілон Маск
Ілон Маск може мати руйнівний вплив на світову політику, - професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг
22:36
ЗСУ
Мінус РЛС "Зоопарк", 8 складів боєприпасів, засіб ППО і 17 безпілотників: ЗСУ завдали росіянам втрат на Таврійському напрямку
22:00
Ексклюзив
Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов
21:59
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
Очільник ФБР поскаржився на велику кількість російських шпигунів у США
21:59
Мінекономіки
Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4%
21:53
Ексклюзив
Путін
Путін боїться власного народу, тому й зробив Україну зовнішнім ворогом, - Макфол
21:45
Ексклюзив
ЗСУ наступ
ЗСУ залишилось прорвати 15-20 км, щоб діставати артилерією до сухопутного коридору, - Світан
21:44
ВЛК_військовий квиток
"Служити, але не на передовій". Омбудсмен запропонував прибрати формулювання "обмежено придатний"
21:30
Віталій Брижатий
Охоронець-кінолог з кримської дачі Путіна утік до Еквадору
21:09
Ексклюзив
ЗСУ наступ
ЗСУ до кінця вересня можуть вийти до Токмака, - військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко
20:51
Україна - Англія
Збірна України зіграла внічию проти Англії у відборі на Євро-2024
20:50
Україна - Англія
Україна - Англія 1:1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
20:30
Оновлено
Володимир Зеленський
"Російське зло вже готується до зими": Україна отримає більше зеніток Gepard для захисту енергомережі
20:24
розшук
На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей
20:21
Map Роботине_0609
Сили оборони мають успіх поблизу Роботиного і Кліщіївки, а також знищили 5 артсистем та 1 ЗРК росіян, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV