У США посилюється критика допомоги Україні, двозначні підсумки G20. Акценти світових ЗМІ 10 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 10 вересня.

Двозначна заява G20: підтримуємо Україну, але не звинувачуємо Росію у війні

Фото: twitter.com/g20org

Головною темою обговорення міжнародних ЗМІ були підсумки саміту "Великої двадцятки", що в суботу проходив в Індії. Як відзначає Politio, G20 підтримала формулювання на підтримку територіальної цілісності України, але група найбільших економік світу послабила попередню позицію, яка прямо звинувачувала Росію у війні в Україні.

У спільному комюніке до саміту G20 в Індії зазначено, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави". Ця формулювання не змінилася порівняно з чернеткою, про яку вперше повідомило Politio в суботу.

Але спільна заява не містила прямого засудження вторгнення Росії в Україну, як це було в заяві G20 на Балі в листопаді минулого року. Деякі офіційні особи стверджують, що зміна була єдиним способом отримати підтримку від деяких більш дружніх до Москви членів групи — не кажучи вже про те, що Росія також є членом блоку.

Критики стверджували, що президент США Джо Байден міг отримати більше і називають комюніке "слабким" і "боягузливим, оскільки в ньому навіть не згадується Росія чи її триваючі військові злочини".

Але деякі члени G20 кажуть, що це відображення справедливого компромісу. "Це факт, що сьогодні це дуже поляризаційне питання, і існує багато поглядів на це", – заявив у суботу міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, маючи на увазі Україну. "У Балі рік тому ситуація була інша. Відтоді багато чого сталося".

У CNN написали, що президент США Джо Байден сподівався переконати найбільші економіки світу об’єднатися за Україну під час свого дводенного перебування в Індії на саміті.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав цю заяву "важливою віхою для головування Індії та вотумом довіри до того, що G20 може об’єднатися для вирішення низки нагальних питань".

"Заява G20 містить набір послідовних параграфів про війну в Україні. І, з нашої точки зору, це дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій", – сказав Салліван.

Росія, як член G20, мала б узгодити будь-яку консенсусну заяву щодо України. Росія та Китай протистояли більш жорстким формулюванням у заключній заяві, що ускладнювало будь-яку угоду. Жоден саміт G20 не завершувався без спільної декларації якогось типу.

У The New York Times відзначили, що Байден провів більшу частину свого часу на саміті "тихо плекаючи свої стосунки з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який продовжив традиційну для своєї країни практику утримання від сутичок із супердержавами, але має власні напружені стосунки з Китаєм". Прем’єр Індії також дуже зацікавлений у тому, щоб представити себе — і свою країну — як глобального гравця, що розвивається.

"Байден, як і попередні президенти, намагається зблизити Індію", — сказав Річард Н. Хаас, ветеран зовнішньої політики та колишній президент Ради з міжнародних відносин. "Він має обмежений успіх, але така природа стосунків, які запікаються як при приготуванні торта".

Хаас зазначив, що спільні декларації часто набувають характерних рис країни перебування. У цьому випадку, за його словами, здавалося, що "приймаюча сторона вирішила не протистояти ні Китаю, ні Росії". Він назвав заяву — і економічний саміт — прикладом "поступової дипломатії", а не форумом, де можна вирішити конфлікт.

У США розкол серед республіканців загрожує майбутньому допомоги Україні

Фото: president.gov.ua

The Washington Post написали статтю про те, що поглиблення розколу серед республіканців загрожує майбутньому допомоги Україні. Нещодавно в Омахі представник Республіканської партії Дон Бейкон зіткнувся з одним зі своїх виборців, який, як і все більше консерваторів, був незадоволений величезними сумами зброї та грошей США, які надані Україні. Чому, хотів знати цей чоловік, конгресмен вважає, що через 18 місяців продовження фінансування війни залишається в інтересах Америки?

Бекон, генерал ВПС у відставці, був готовий. Він пояснив, що Росія почала вторгнення, тому що Україна наближалася до Сполучених Штатів, ставала все більш демократичною та створювала загрозу для існування авторитарного правління президента Володимира Путіна та його бажання повернути втрачену імперію Кремля.

"Коли я був дитиною, якщо у вас був хуліган на дитячому майданчику — цей хуліган ніколи не зупинявся, якщо його не вдарили в ніс", — сказав Бекон пізніше в інтерв’ю. "І тому ми повинні протистояти Путіну тут". Але він також сказав, що включив у цю відповідь застереження: "Ми не повинні давати Байдену просто чистий чек. Він повинен обґрунтувати, навіщо йому це потрібно".

Як відзначають журналісти, такі розмови символізують зростаючу напругу в усій Республіканській партії та серед невеликої кількості демократів, оскільки Конгрес знову починає суперечливий процес розгляду того, наскільки великий чек може мати президент Байден, щоб підтримувати потік допомоги від США і як довго законодавці залишатимуть цей "кран" відкритим.

Американське ставлення до України змінюється, Капітолійський пагорб відчуває тиск, оскільки країна наближається до року виборів, а довгоочікуваний літній наступ України поки що приніс лише незначні територіальні здобутки. Таким чином, з кожним наступним запитом про фінансування, отримання схвалення Конгресу, ймовірно, ставатиме все більш складним, кажуть законодавці та аналітики.

У серпні Білий дім надіслав законодавцям запит на додатковий бюджет, вимагаючи 40 мільярдів доларів, більше половини яких піде на допомогу Україні та пов’язані з цим зусилля, спрямовані на зміцнення оборони союзників по НАТО та надання допомоги іншим уразливим країнам, які постраждали від війни. Відповідно до аналізу Марка Ф. Канчіана з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, якщо фінансування буде схвалено, загальний обсяг інвестицій США досягне 135 мільярдів доларів.

Однак у міру того, як триває війна, запитання, подібні до того, що пролунало в Омахі, відображають більш масштабну суперечку, яка роздирає Республіканську партію, чий "крикливий" правий фланг веде агресивну кампанію, щоб залучити громадську підтримку для скорочення допомоги Україні. Якби деякі республіканці досягли свого, ціна майбутньої допомоги була б нульовою.

Як осінні дощі можуть зупинити контрнаступ ЗСУ

Фото: GeneralStaff.ua

У BBC написали, що в Україні залишилося трохи більше 30 днів боїв, перш ніж погода завадить нашому контрнаступу. Виступаючи в недільній програмі BBC з Лаурою Кюнсберг, високопоставлений військовий офіцер США, генерал Марк Міллі сказав, що в холодних умовах Україні буде набагато важче маневрувати.

Він визнав, що наступ йшов повільніше, ніж очікувалося. Але він сказав: "Там все ще тривають важкі бої. Українці все ще продовжують впевнено розвивати свій наступ".

Генерал Міллі сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи контрнаступ провалився, але сказав, що Україна "дуже стабільно просувається через російські лінії фронту".

"Залишився розумний проміжок часу, ймовірно, близько 30-45 днів для боротьби з погодою, тож українці ще не закінчили. Є битви, які не закінчилися... вони не завершили бойову частину того, чого вони намагаються досягти".

Однак на думку британських журналістів, контрнаступ Києва, який розпочався влітку і має на меті звільнити окуповану Росією територію в Україні, наразі дав лише незначні успіхи. Натомість українські генерали стверджують, що вони прорвали грізну першу лінію оборони Росії на півдні.

"Я сказав на самому початку цієї війни, що вона буде довгою, повільною, важкою та призведе до великих втрат, і саме так воно і є", — наголосив генерал Міллі.

Адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони Великобританії, сказав, що "Україна виграє, а Росія програє".

"Це тому, що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль", – сказав він. "Цього не було і не буде, тому Україна перемагає".

Він додав, що Україна прогресує у боротьбі за повернення своєї території, повернувши собі 50% захоплених Росією земель.

Прогрес України також зумовлений тим, що міжнародне співтовариство "чинило економічний тиск і дипломатичний тиск, і від цього страждає Росія", сказав він.