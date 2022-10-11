Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області, українські воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки.

10 жовтня, в районі населеного пункту Берислав, було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 10 жовтня, завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Ракетні війська й артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.

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