ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ: троє російських офіцерів загинуло, ще 14 отримали поранення
ЗСУ з артилерії знищили командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ, убивши трьох російських офіцерів і поранивши 14, із них п'ятьох - важко
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Артилерія ЗСУ знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, в наслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади", - наголосили в українській армії.
Зокрема, важко поранено:
- ТВО командира 810 ОБр МП полковника Яна Суханова;
- ТВО командира 382 окремого батальйону МП майора Леоніда Смірнова;
- начальника зв'язку 810 ОБр МП капітана Андрія Бушміна;
- командира 542 десантно-штурмового батальйону підполковника Олексія Теремкова;
- командира гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктора Єршова (відірвана рука).
Раніше біля Чорнобаївки ЗСУ знищили склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів.
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