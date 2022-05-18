Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Артилерія ЗСУ знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, в наслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади", - наголосили в українській армії.

Зокрема, важко поранено:

ТВО командира 810 ОБр МП полковника Яна Суханова;

ТВО командира 382 окремого батальйону МП майора Леоніда Смірнова;

начальника зв'язку 810 ОБр МП капітана Андрія Бушміна;

командира 542 десантно-штурмового батальйону підполковника Олексія Теремкова;

командира гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктора Єршова (відірвана рука).

Раніше біля Чорнобаївки ЗСУ знищили склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів.

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