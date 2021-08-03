129 населених пунктів залишаються без світла у 6 областях
Через дощ та вітер 129 населених пунктів у шести областях України залишаються знеструмленими
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ДСНС.
"Станом на ранок 3 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 129 населених пунктів у 6 областях (Сумська - 60, Черкаська - 25, Одеська - 18, Чернігівська - 14, Дніпропетровська - 6 і Київська - 6)", - йдеться у повідомленні.
- 2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
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