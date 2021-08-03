129 населених пунктів залишаються без світла у 6 областях

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ДСНС.

"Станом на ранок 3 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 129 населених пунктів у 6 областях (Сумська - 60, Черкаська - 25, Одеська - 18, Чернігівська - 14, Дніпропетровська - 6 і Київська - 6)", - йдеться у повідомленні.

2 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 529 населених пунктів у 7 областях.