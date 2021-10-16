15 жовтня на передовій: 8 обстрілів, у Новозванівці, Золотому-4 та Лебединському - із заборонених мінометів

Такі подробиці містяться у ранковому фронтовому зведенні, на яке посилається Еспресо.TV.



Росіяни вели вогонь по українським позиціям поблизу:



Новозванівки - ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс,



Золотого-4 - два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї,



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Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм,



Новотошківського - з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів,



Красногорівки - з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів,



Лебединського - з мінометів калібру 120 мм.



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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

Станом на 07:00 ранку, 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.





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