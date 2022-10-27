€2,5 млрд у листопаді та 0,5 млрд у грудні: Україна очікує нові транші макрофіну від ЄС

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

"Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на 9 млрд, отримали 3 млрд. Наразі очікуємо 2,5 млрд у листопаді та 0,5 млрд – у грудні", – сказав глава Мінфіну.

За його словами, щодо ще 3 млрд євро тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

"Ми, звичайно, говоримо, що нам вони потрібні", - пояснив позицію України щодо зазначених останніх 3 млрд євро макрофіндопомоги Марченко.

Оновлені терміни надходження наступних траншів макрофіндопомоги ЄС підтвердив 26 жовтня генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман.

За його словами, у Єврокомісії вже заплановано фінансування України на наступний рік згідно з заявленими президенткою Урсулою фон дер Ляєн орієнтирами: по 1,5 млрд євро щомісяця та 18 млрд загалом на рік, що покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголосив Мінфін.

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