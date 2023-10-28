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28 жовтня День звільнення України вiд фашистських загарбників

28 жовтня, 2023 субота
10:00
Суспільство вічний вогонь

День визволення України від фашистських загарбників — свято, яке щорічно 28 жовтня відзначають українці в цілому світі. День остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України

Історія свята

На території України за часи Другої світової війни відбулося кілька знакових битв за визволення Європи від нацизму. В процесі вигнання нацистських окупантів з України силами 4 Українських фронтів Червоної Армії за період від січня 1943 року до жовтня 1944 рр. було проведено цілу низку наступальних операцій.

Фото: ww2.uinp.gov.ua

Абсолютним витісненням німецьких та угорських військ із найзахіднішого регіону теперішньої України завершилося вигнання нацистських окупантів з України. Це відбулось внаслідок здійснення радянськими з'єднаннями Першого та Четвертого Українських фронтів Східно-Карпатської наступальної операції. 

Фото: ww2.uinp.gov.ua

27 жовтня 1944 року нарешті остаточно було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Заміна терміну в назві свята

Свято було проголошене відповідно до Указу Президента України В.Ющенка від 20 жовтня 2009 року "…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…".

Інститутом національної пам'яті було рекомендовано замінити термін "визволення від фашистських загарбників" на "вигнання нацистських окупантів". В своїй рекомендації фахівці зазначили, що після 28 жовтня 1944 року Україна не відбулась, як абсолютно вільна держава, вона опинилася під радянським гнітом, що супроводжувався масовими репресіями, голодомором тощо.

У Другій світовій війні загинуло понад 50 мільйонів людей. Україна втратила у цій війні, включаючи вбитих, померлих від голоду і хвороб , жертв концтаборів, депортованих, евакуйованих, вимушених емігрувати, близько 14 мільйонів людей.

Фото: pon.org.ua

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