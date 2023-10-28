28 жовтня День звільнення України вiд фашистських загарбників

Історія свята

На території України за часи Другої світової війни відбулося кілька знакових битв за визволення Європи від нацизму. В процесі вигнання нацистських окупантів з України силами 4 Українських фронтів Червоної Армії за період від січня 1943 року до жовтня 1944 рр. було проведено цілу низку наступальних операцій.

Фото: ww2.uinp.gov.ua

Абсолютним витісненням німецьких та угорських військ із найзахіднішого регіону теперішньої України завершилося вигнання нацистських окупантів з України. Це відбулось внаслідок здійснення радянськими з'єднаннями Першого та Четвертого Українських фронтів Східно-Карпатської наступальної операції.

Фото: ww2.uinp.gov.ua

27 жовтня 1944 року нарешті остаточно було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Заміна терміну в назві свята

Свято було проголошене відповідно до Указу Президента України В.Ющенка від 20 жовтня 2009 року "…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…".

Інститутом національної пам'яті було рекомендовано замінити термін "визволення від фашистських загарбників" на "вигнання нацистських окупантів". В своїй рекомендації фахівці зазначили, що після 28 жовтня 1944 року Україна не відбулась, як абсолютно вільна держава, вона опинилася під радянським гнітом, що супроводжувався масовими репресіями, голодомором тощо.

У Другій світовій війні загинуло понад 50 мільйонів людей. Україна втратила у цій війні, включаючи вбитих, померлих від голоду і хвороб , жертв концтаборів, депортованих, евакуйованих, вимушених емігрувати, близько 14 мільйонів людей.

Фото: pon.org.ua